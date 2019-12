L’internationale U19 Klostermann signe au SGS Essen

La gardienne internationale U19 Lisa Klostermann rejoindra le SGS Essen en provenance du MSV Duisbourg pour la prochaine saison de Bundesliga féminine. « Je suis vraiment impatiente de relever un nouveau défi sportif au SGS Essen », a déclaré la gardienne de 18 ans. « Je suis convaincue que ce changement est la bonne étape pour la suite de mon développement. »

L'entraîneur du SGS Daniel Kraus se réjouit de l’arrivée de sa nouvelle joueuse : « Nous sommes convaincus de ses qualités ». Philipp Symanzik, président d'Essen : « Lisa Klostermann est une jeune gardienne talentueuse et bien formée que nous observons depuis un certain temps. Nous avons senti déjà très tôt qu’elle serait en accord avec notre équipe aussi bien sportivement qu’au niveau du caractère et nous sommes bien sûr d’autant plus heureux que le transfert est désormais réalisé. »

Klostermann avait rejoint Duisbourg en janvier 2017 en provenance du FSV Gevelsberg et a disputé jusqu'à présent trois matchs de compétition pour le MSV (deux en Bundesliga, un en coupe d’Allemagne). Elle a effectué ses débuts en sélection allemande U19 début avril lors du match de qualification pour l’EURO contre Israël (3-0) et espère participer à la phase finale de l’EURO en Suisse cet été (du 14 au 31 juillet) avec la sélection.

Sand : Savin et Vojtekova prolongent

Le SC Sand continue de s'appuyer sur Claire Savin (25 ans) et Jana Vojtekova (26 ans). Les deux défenseures ont prolongé leur contrat qui expirait cet été. Elles évoluent toutes les deux au club depuis 2015.

Sascha Glass est convaincu par Savin et Vojtekova. « Claire fait partie intégrante de cette équipe depuis un certain temps maintenant. Elle se donne à cent pour cent à chaque séance et nous sommes ravis qu'elle continue avec le SC Sand la saison prochain », a déclaré l'entraîneur du SC. « Jana a mûri de manière constante dans notre équipe. J'apprécie sa volonté inconditionnelle de gagner et son ambition non seulement dans le jeu, mais aussi à chaque séance d'entraînement. Elle est capable d’évoluer à plusieurs postes et est donc très précieuse pour nous. »

[dfb]