Ligue Europa : doublé pour Werner, Schürrle et Özil eux aussi buteurs

Grâce à un doublé de son international allemand Timo Werner, le RB Leipzig a fait un grand pas vers les 1/8e de finale de la Ligue Europa en s’imposant hier soir 3-1 sur le terrain de Naples, l’actuel leader de Serie A, en 1/16e de finale aller. L’attaquant de la Mannschaft a d’abord égalisé à la 61e minute avant d’inscrire son second but au bout du temps additionnel (90e+3). Les Napolitains avaient pourtant ouvert le score à la 52e grâce à Adam Ounas mais les joueurs de Maurizio Sarri se sont ensuite effondrés en concédant l’égalisation de Timo Werner puis le but du 2-1 du Portugais Bruma à la 74e minute.

Avec ces 3 buts inscrits à l’extérieur, les Saxons repartent du stade San Paolo de Naples avec un avantage certain pour le match retour qui aura lieu le jeudi 22 février à la Red Bull Arena de Leipzig (19h).

Schürrle et Özil, buteurs et vainqueurs

Le champion du monde André Schürrle est de retour et il l’a encore confirmé hier soir en ouvrant le score (30e) au Signal-Iduna-Park lors de la victoire 3-2 du Borussia Dortmund face aux Italiens de l’Atalanta Bergame. Les visiteurs ont ensuite pris l’avantage grâce à 2 buts du Slovène Josip Iličić (51e et 55e) mais Michy Batshuayi, la recrue hivernale du BVB, a égalisé (65e) puis inscrit le but de la victoire dans les tous derniers instants du match (90+1). Doublé pour l’attaquant belge sur 2 passes décisives de Mario Götze, lui aussi auteur de bonnes performances ces dernières semaines.

Mesut Özil a également trouvé le chemin des filets lors de cette soirée européenne. Le joueur de 29 ans a inscrit le dernier but de son équipe lors de la victoire 3-0 d’Arsenal sur le terrain des Suédois d’Östersunds, les néophytes de la compétition. Nacho Monreal avait ouvert le score pour les Londoniens avant que Sotirios Papagiannopoulos ne marque contre son camp pour le but du 2-0.