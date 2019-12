Ligue des Nations : l’Allemagne s’incline 3-0 face aux Pays-Bas

Las’est inclinée pour la première fois depuis 2002 face aux Pays-Bas. A Amsterdam, les hommes de Joachim Löw ont été dominé 3-0 par les Oranje. Virgil Van Dijk a ouvert le score de la tête à la 31ème minute puis Memphis Depay (87’) et Georginio Wijnaldum (90+3) ont parachevé le succès des Néerlandais en toute fin de match alors que les Allemands tentaient d’égaliser. Les Allemands se sont procuré bon nombre d’occasions franches dans ce match, notamment par l’intermédiaire de Timo Werner (15’), Thomas Müller (38’) et Leroy Sané (62’) mais les attaquants de lan’ont malheureusement pas réussi à faire trembler les filets de Jasper Cillessen.

L’Allemagne occupe désormais la dernière du groupe A1 avec seulement un point au compteur. La Mannschaft se déplacera mardi au Stade de France pour y affronter les champions du Monde en titre, actuels leader du groupe avec quatre points. Grâce à leur victoire ce soir, les Pays-Bas grimpent à la deuxième place avec désormais trois points au compteur.

Uth, 100ème joueur à débuter sous Joachim Löw

Pour ce match, le sélectionneur Joachim Löw avait choisi de titulariser Mark Uth à la pointe de l’attaque. Le joueur de Schalke 04 est à cette occasion devenu le 100ème joueur à débuter en sélection depuis la prise de fonction de Joachim Löw en 2006.

Le sélectionneur s’est également appuyé sur son ossature composée de joueurs du Bayern Munich : Manuel Neuer dans les buts, Jérôme et Boateng et Mats Hummels en défense centrale, Joshua Kimmich en sentinelle et Thomas Müller à droite de l’attaque.

Dans l’entrejeu, Toni Kroos était associé à Emre Can. Timo Werner occupait lui le flanc gauche de l’attaque allemande.

Une domination stérile

Dans une Johan Cruijff ArenA à guichet fermé, les Allemands prennent le match par le bon bout en s’emparant de la possession de balle en mettant d’entrée la pression sur les Néerlandais. Malgré une première demi-heure de bonne facture, la Mannschaft concèdent l’ouverture du score à la 31ème minute. Memphis Depay envoie le ballon sur la transversale de Manuel Neuer à la retombée d’un corner. Virgil Van Dijk a bien suivi et ouvre le score de la tête. Les Oranje gagnent en confiance avec ce but et Ryan Babel et Georginio Wijnaldum sont ensuite proches d’ajouter un deuxième but mais buttent respectivement sur un excellent retour défensif de Matthias Ginter et sur une belle parade de Manuel Neuer.

Après la pause, les Allemands tentent le tout pour le tout en faisant entrer des armes offensives comme Leroy Sané, Julian Brandt et Julian Draxler. Le ballon est toujours dans les pieds des champions du monde 2014 mais la ligne d’attaque allemande ne parvient à forcer le verrou néerlandais. Sur un service parfait de Joshua Kimmich, Leroy Sané se retrouve en position idéale devant le but de Jasper Cillessen mais la frappe du joueur de Manchester City manque le cadre pour seulement quelques centimètres.

Alors qu’ils jettent toute leurs forces en attaque pour tenter d’égaliser, les Allemands se font finalement punir par deux fois en toute fin de match sur des buts de Memphis Depay (87’) et Georginio Wijnaldum (90+3). La Mannschaft s’incline 3-0 à Amsterdam pour cette deuxième journée de la Ligue des Nations.

Joachim Löw et ses joueurs se déplaceront à Paris pour y affronter l’Equipe de France pour leur troisième match dans cette Ligue des Nations.

[DFB ]