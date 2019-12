Ligue des nations : l’Allemagne dans le chapeau 1

La sélection allemande figure parmi les têtes de série de la Ligue des nations, la nouvelle compétition de l’UEFA. Celle-ci a révélé la composition des chapeaux après la réunion de son comité exécutif. Dans la division A, l’Allemagne est placée dans le premier chapeau, aux côtés du Portugal, champion d’Europe, de la Belgique et de l’Espagne. Les adversaires possibles des champions du monde sont la France, l’Angleterre, l’Italie et la Suisse dans le chapeau 2 et la Pologne, l’Islande, la Croatie et les Pays-Bas dans le chapeau 3. Le tirage au sort des groupes sera effectué le 24 janvier à Lausanne.

La phase de groupes aura lieu de septembre à novembre 2018 avec des matchs aller-retour, soit quatre matchs par équipe. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront pour un tournoi final en juin 2019.

Ils pourront de plus se qualifier pour les barrages de l’EURO 2020, qui se déroulent en mars 2020, s’ils n’ont pas encore obtenu de billet pour la phase finale lors des éliminatoires. Il y a trois autres divisions derrière la première, assurant chacune une place qualificative pour l’EURO 2020.

