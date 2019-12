Ligue des Champions : le Bayern file en quarts !

Le Bayern Munich a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Larges vainqueurs à l'aller (5-0), les hommes de Jupp Heynckes ont fini le travail en s'imposant 3-1 à Istanbul face au Besiktas.

Les Bavarois ont ouvert le score à la 18e minute grâce à Thiago Alcantara qui a trompé la gardien de près sur un centre millimètré de Thomas Müller. Le Bayern a ensuite creusé l'écart tout de suite après le retour des vestiaires, bien aidé par le défenseur stambouliote Gokhan Gönül, buteur contre son camp (46e). Les locaux ont tout de même réagi et ont eu leur temps fort, concrétisé par la réduction du score de Vagner Love à la 59e minute. Malgré ce but encaissé, le Bayern n'a pas laissé son adversaire revenir au score et a même inscrit un troisième et dernier but en toute fin de match par l'intermédiaire de son attaquant Sandro Wagner (84e), entré en cours de jeu.

Le Bayern s'impose 3-1, 8-1 score cumulé. Il y avait une classe d'écart entre le club bavarois et son adversaire stambouliote. Les hommes de Jupp Heynckes valident leur billet pour les quarts de finale. Tirage au sort vendredi à Nyon au siège de l'UEFA à partir de 12h.

À noter : Jupp Heynckes entre un petit peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. L'entraîneur de 72 ans devient le premier coach à remporter 11 matchs d'affilée dans la reine des Coupes d'Europe.