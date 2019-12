Ligue des champions : Bayern-Séville en quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a été effectué en ce début d’après-midi au siège de l’UEFA à Nyon. Dernier pensionnaire de Bundesliga encore en lice, le Bayern Munich affrontera le FC Séville, qui a éliminé Manchester United au tour précédent à la surprise générale.

Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone affronteront l’AS Rome, tandis que la Juventus de Sami Khedira et Benedikt Höwedes défiera le Real Madrid de Toni Kroos, tenant du titre. Enfin, un quart de final 100% anglais opposera le FC Liverpool d’Emre Can au Manchester City d’Ilkay Gündogan et Leroy Sané.

Les matchs allers auront lieu les 3 et 4 avril, les retours les 10 et 11 avril. La finale de la compétition se tiendra à Kiev, le 26 mai.

Les quarts de finale

FC Barcelone – AS Rome

FC Séville – Bayern Munich

Juventus – Real Madrid

Liverpool – Manchester City

