L’historique d’Allemagne-Pérou : un match, une victoire

L’Allemagne et le Pérou se retrouvent ce soir pour la deuxième fois de leur histoire. 48 ans après leur seule et unique confrontation, les deux sélections nationales s’affronteront dans le cadre d’un match amical à Sinsheim (coup d’envoi à 20h45). Toutes les choses à savoir avant cette affiche inhabituelle.

HISTOIRE : L’Allemagne et le Pérou se sont affrontés le 10 juin 1970 en phase de groupes de la Coupe du monde au Mexique. Ce jour-là à Leon, la première place du groupe était en jeu et la Mannschaft du sélectionneur Helmut Schön s’imposa 3-1 grâce à un triplé de l’inévitable Gerd Müller en première mi-temps. Teofilo Cubillas a réduit le score juste avant la pause.

SINSHEIM : La Mannschaft n’a jusqu’ici disputé qu’un seul match dans l’arène de la TSG 1899 Hoffenheim, pensionnaire de Bundesliga : c’était le 29 mai 2011 face à l’Uruguay. Un match remporté 2-1 grâce à des réalisations de Mario Gomez et André Schürrle contre un but de Walter Gargano.

DYNAMIQUE : L’Allemagne n’a remporté que deux de ses 10 derniers matchs (4 nuls, 4 défaites), qui plus est sur un score étriqué de 2-1 : face à l’Arabie Saoudite avant le début de la Coupe du monde, et face à la Suède en Russie pour son deuxième match de poules grâce à un coup franc de dernière minute signé Toni Kroos. Motif de satisfaction : face à la France jeudi soir à Munich (0-0), l’Allemagne est parvenue à garder ses cages inviolées pour la première fois depuis novembre 2017 (0-0 contre l’Angleterre).

RECORD POUR LÖW : Contre le Pérou, Joachim Löw honorera son 167e match à la tête de l’équipe d’Allemagne et égalera ainsi le record national de Sepp Herberger, sélectionneur des champions du monde 1954. Dans le monde entier, un seul entraîneur fait mieux : Oscar Tabarez, 192 matchs à la tête de l’Uruguay.

NOUVELLES TÊTES : Thilo Kehrer, Nico Schulz et Kai Havertz, sélectionnés pour la première fois en équipe d’Allemagne, sont les 97e, 98e et 99e débutants sous l’ère Joachim Löw.

MÜLLER : Thomas Müller pourrait honorer sa 96e sélection et ainsi rejoindre Berti Vogts au 16e rang des joueurs les plus capés de l’histoire de la DFB.

L’ADVERSAIRE : La sélection péruvienne a disputé son premier match le 1er novembre 1927, à Lima, face à l’Uruguay (défaite 4-0). Sa plus large victoire est un 9-1 contre l’Equateur le 11 août 1938, tandis que sa plus lourde défaite remonte au 26 juin 1997 et une déconvenue 7-0 contre le Brésil. Sa plus belle performance en Coupe du monde est d’avoir atteint les quarts de finale en 1970, année de son seul duel avec l’Allemagne. Cet été, l’équipe faisait son grand retour en Coupe du monde après 36 ans d’absence. La Blanquirroja a remporté deux fois la Copa America (1939 et 1975) et occupe actuellement la 20e place du classement mondial de la FIFA, soit cinq rangs derrière la Mannschaft.

LE GROUPE : Le plus jeune joueur de l’équipe est Marcos Lopez, qui fêtera ses 19 ans le 20 novembre. Le plus vieux est un joueur bien connu du public allemand : Jefferson Farfan, 34 ans le 26 octobre, 87 sélections (25 buts) et joueur de Schalke 04 entre 2008 et 2015. Les joueurs actuellement sélectionnés évoluent majoritairement dans leur championnat national, au sein des clubs Sporting Cristal, Universidad Técnica de Cajamarca et Melgar. Quatre joueurs évoluent dans des clubs européens : Farfan (Lokomotiv Moscou), Luis Advincula (Rayo Vallecano), Christian Cueva (Krasnodar) et Sergio Pena (Tondela/Portugal).

