L'EURO féminin reporté à 2022

Le Comité exécutif de l'UEFA a confirmé ce jeudi que l'EURO féminin prévu en 2021 en Angleterre se déroulera finalement du 6 au 31 juillet 2022, en raison de la pandémie de coronavirus. L'objectif est de pouvoir jouer dans les lieux prévus originellement.

La sélectionneuse nationale Martina Voss-Tecklenburg a réagi : « Je me réjouis que notre championnat d'Europe ait lieu en 2022 et donc pas en même temps que le tournoi masculin. Indépendamment du fait que l'organisation du Championnat d'Europe féminin en 2021 aurait été difficile à imaginer, en raison également du report des Jeux olympiques, nous avons besoin d’avoir notre propre compétition pour attirer la plus grande attention possible. Les expériences des derniers championnats du monde et d'Europe ont montré que cela donnera à notre sport une immense visibilité. Nous adaptons nos plans en conséquence et sommes convaincus que nous allons également vivre un grand tournoi en 2022. »

[dfb]