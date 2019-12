Les U21 s’imposent 6-0 contre l’Irlande

Les U21 allemands ont fait un grand pas vers la phase finale de l’EURO 2019 en Italie. Grâce à son succès 6-0 (2-0) face à l’Irlande au Tallaght Stadium de Dublin, l’équipe de Stefan Kuntz conforte sa place de leader du groupe 5 et augmente son avance de cinq points sur les Irlandais à deux journées de la fin des éliminatoires.

Aaron Seydel (Holstein Kiel) a ouvert le score dès la 6e minute avant le premier but de la soirée de Cedric Teuchert (Schalke 04) sur penalty à la 22e minute. Après la pause, Teuchert a inscrit deux buts supplémentaires (66e et 73e s.p.) pour s’offrir un triplé et porter son total de buts à sept unités en autant d’apparitions. Son coéquipier à Schalke Suat Serdar a aggravé le score en inscrivant ses deux premiers buts avec les U21 (83e et 86e), dont un à nouveau sur penalty.

[sid/js]