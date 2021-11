Les U21 restent en tête après leur victoire contre Saint-Marin

Les espoirs allemands se sont imposés 4-0 à l’Audi Sportpark d’Ingolstadt. Après le revers contre la Pologne jeudi (0-4), l’équipe d’Antonio Di Salvo s’est relancée et reste leader du groupe B. Malick Thiaw (14e), Eric Shuranov (15e) Jonathan Burkardt (34e) et Jan Thielmann sont les buteurs.

L’Allemagne fait la différence très tôt dans la rencontre : Thiaw de la tête (14e) puis Shuranov, seul face au but vide après un décalage de Burkardt (15e) inscrivent deux buts coup sur coup et permettent à leur équipe de faire le break dès le premier quart d’heure. D’abord passeur, le capitaine Jonathan Burkardt se fait ensuite buteur, peu après la demi-heure de jeu ; l’attaquant du FSV Mainz 05 est à la réception d’un centre venu de la gauche de Leweling, arme une frappe puissante qui touche la barre transversale avant de trouver le chemin des filets (34e).

Thiaw est même proche d’inscrire un nouveau but quelques minutes plus tard (39e) mais sa tentative termine sa course sur le poteau. L’équipe d’Allemagne mène 3-0 au moment où l’arbitre siffle la fin des 45 premières minutes.

Au retour des vestiaires Thielmann, entré en jeu à la pause, se met à son tour en évidence ; bien servi par Leweling, auteur de sa deuxième passe décisive du jour, le joueur de 19 ans remporte son face à face avec le gardien et inscrit le quatrième but de la rencontre (62e). Malgré une nouvelle belle action collective en fin de partie, au terme de laquelle la barre transversale a empêché Diego Moretti de tromper son propre gardien (77e), ainsi qu’une reprise en première intention du pied gauche de Knauff de nouveau repoussée par le poteau (86e), plus rien ne sera marqué.

L’Allemagne s’impose 4-0 et reste en tête du groupe B des qualifications pour l’EURO 2023 avec 15 points, à égalité avec Israël.