Les U21 en demi-finale et qualifiés pour les JO

Grâce à un match nul (1-1) contre l’Autriche, La Mannschaft rejoint les demi-finales de l’Euro U21, et se qualifie dans le même temps pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

L’éclair de génie de Luca Waldschmidt

Tout n'a pourtant pas été simple. Les Autrichiens, dans l’obligation de prendre les trois points pour espérer se qualifier, mettent la pression d’entrée. Après un début de match d’une haute intensité, les Allemands se pensent pourtant à l'abri grâce à Luca Waldschmidt. L’attaquant de Fribourg, déjà auteur d’un triplé contre la Serbie, confirme sa forme du moment en ouvrant le score d’une frappe puissante aux 30 mètres, qui vient se loger dans la lucarne d’Alexander Schlager.

Mais quelques minutes plus tard, l’arbitre Andris Treimanis siffle un penalty sévère pour un genou trop haut d’Alexander Nubel lors d’une intervention aérienne. Danso ne se fait pas prier pour égaliser (1-1, 24e). Le portier de Schalke se rattrape quelques minutes plus tard, en empêchant les Autrichiens de prendre l’avantage grâce à un arrêt réflexe impressionnant, sur une tête à bout portant de Kalajdzic (34e). Peu avant la mi-temps, on retrouve l’attaquant autrichien, mais sa tête termine cette fois-ci sa course sur le poteau (45e). Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur ce score de parité (1-1).

Le second acte est plus calme, les hommes de Stefan Kuntz sont bien en place, et parviennent à contenir les offensives autrichiennes. À la 77e minute Nadiem Amiri se montre dangereux sur coup franc, avec un tir qui vient se loger dans le petit filet extérieur. Mahmoud Dahoud se crée également une occasion dans les arrêts de jeu, mais sa frappe est repoussée par le gardien. Le score en reste là, la Mannschaft peut savourer sa qualification.