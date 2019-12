Les U21 décrochent leur billet pour l’EURO 2019

Les U21 seront de la partie au prochain EURO ! Grâce à une victoire 2-1 obtenue hier soir face à la Norvège, la sélection U21 s’est assurée de terminer en tête de son groupe de qualification synonyme de participation à l’EURO 2019 qui aura lieu en Italie et à Saint-Marin (du 16 au 30 juin). Sur la pelouse de l’Audi-Sportpark d’Ingolstadt, le duo d’attaquants formé de Cedric Teuchert (21’) et Luca Waldscmidt (31’) s’est occupé d’inscrire les deux buts de l’équipe du sélectionneur Stefan Kuntz. La Nationalmannschaft U21 s’est particulièrement distinguée en première mi-temps grâce à des transmissions rapides et un jeu porté vers l’avant et le but adverse. Birk Risa a réduit le score à la 46ème minute pour les Norvégiens.

« Nous avons très bien joué en première mi-temps. Nous pouvons cependant nous reprocher ne pas avoir tout fermé en défense. » a déclaré Stefan Kuntz. « La Norvège revient subitement à 2-1 sur une frappe déviée et l’équipe est devenue davantage nerveuse. A partir de là, nous avons un petit peu modifier le schéma tactique en passant à un 4-4-2 à plat. Tous les joueurs qui sont rentrés en jeu ont très bien joué. Cette une victoire méritée. Nous étions aussi qualifiés ici il y a deux ans pour la Coupe du Monde grâce à une victoire contre la Russie, c’était peut-être un bon présage. »