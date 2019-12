Les U21 débutent par une victoire

La Mannschaft débute parfaitement l’EURO U21, avec une victoire 3-1 aux dépends du Danemark. Les buteurs se nomment Richter (28e, 52e) et Waldschmidt (65e) côté allemand, Skov a réduit la marque pour les Danois (73e). Prochain rendez-vous jeudi à 21h, pour affronter la Serbie qui s'est inclinée contre l'Autriche (2-0). Seuls les premiers de groupes et le meilleur deuxième rejoindront les demi-finales, et seront ainsi automatiquement qualifiés pour les JO 2020.

Premier but avec la sélection pour Richter

En première mi-temps, l’Allemagne est bien en place. Les défenseurs Jonathan Tah et Lukas Klostermann remportent quasiment tous leurs duels. Mais sur le plan offensif, les joueurs de Stefan Kuntz peinent à se montrer dangereux. Marco Richter a une belle occasion à la 19e minute, mais sa frappe passe de peu à côté. L’attaquant d’Augsbourg persévère, et finit par ouvrir le score à la 28e minute, parfaitement décalé dans la surface par Eggestein.

Peu avant la mi-temps, Waldschmidt met lui aussi à contribution Iversen d’une frappe tendue à l’entrée de la surface, mais le gardien danois se détend parfaitement et repousse en corner (40e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 1-0

L’Allemagne creuse l’écart

La seconde période reprend sur les mêmes bases, et Richter inscrit un doublé à la 52e minute. Au milieu de terrain, il intercepte une mauvaise passe de la défense danoise et file vers le but. Le 3e but est l’œuvre de Luca Waldschmidt : Le Fribourgeois, seul face au gardien, parvient à marquer d’une subtile balle piquée. (65e)

Entre temps, Benjamin Henrichs avait également eu le but du 3-0 au bout du pied, mais un nouvel arrêt d’Iversen l'empêchait d’aggraver la marque (61e). Le Danemark réduit finalement l’écart par Skov, sur penalty (73e). C’est toutefois insuffisant pour espérer inverser le cours de la rencontre, l’Allemagne l’emporte sans trembler (3-1).