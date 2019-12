Les U20 éliminées en quart de finale contre le Japon

Les U20 allemandes n’ont pas franchi l’obstacle des quarts de finale de la Coupe du monde en France. L’équipe de Maren Meinert s’est inclinée au Stade de la Rabine à Vannes face au Japon, 1-3 (0-0). Jun Endo (59e), Riko Ueki (70e) et Saori Takarada (73e) ont marqué en deuxième mi-temps tandis que Janina Minge a réduit l’écart en fin de match (82e).

« Je pense que le jeu était équilibré en première mi-temps. Tout dépendait de qui allait marquer en premier. On a pu voir que le Japon était une très bonne équipe et nous nous sommes ensuite trouvées en situation de contre, un cas de figure que les Japonaises gèrent également très intelligemment », a déclaré Meinert. « Au final, mon équipe a tout donné et je dois avouer que le Japon a mérité sa victoire. Nous n’avons pas été incisives devant et on ne peut pas remporter un quart de finale de cette manière. C’est évidemment un moment amer car nous souhaitions aller jusqu’au bout », a ajouté l’entraîneuse.

L’efficacité japonaise en deuxième période

Après une première période équilibrée, l’Allemagne a abordé la deuxième mi-temps avec des envies offensives, notamment par l’intermédiaire de Lena Oberdorf et Laura Freigang, tout en réussissant à maintenir le danger éloigné de sa surface de réparation. C’est pourtant Endo qui ouvre le score d’une frappe imparable pour donner l’avantage au Japon (59e).

On était en droit de s’attendre à une réaction allemande mais ce ne fut pas le cas, au contraire : Ueki, seule face à 3 allemandes, manque de doubler la mise (63e), ce qu’elle fera finalement à la 70e minute. Avec un score de 3-0 à la 73e minute, le destin de la rencontre était scellé et le but de Minge à l’entrée de la surface de réparation à dix minutes de la fin n’y changera rien. L’Allemagne est éliminée et le Japon verra les demi-finales.

[sid/js]