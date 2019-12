Les U19 s’imposent en ouverture face au Danemark

L’équipe féminine U19 a débuté de la meilleure des façons son championnat d’Europe qui se déroule actuellement en Suisse. L’équipe de la sélectionneuse Maren Meinert s’est imposée en ouverture face au Danemark à Bienne sur le score de 1-0. Auteure du seul but de la rencontre à la 54ème minute, Paulina Krumbiegel a permis à la sélection allemande d’enregistrer une troisième victoire en trois matchs de championnat d’Europe face au Danemark.

« Le match était vraiment équilibré et le Danemark s’est montré dangereux comme prévu » a confié Maren Meinert à l’issue de la partie. « Il s’agissait finalement d’un match où le premier but est primordial. L’équipe qui marque en premier l’emporte et par chance c’est ce que nous avons fait. »

Dans le deuxième match du groupe B, les Pays-Bas se sont eux imposés 3-1 dans la soirée face à l’Italie. Cette victoire permet aux Bataves de devancer les Allemandes en tête du classement, les deux équipes seront opposées l’une à l’autre samedi à 18h15 pour un déjà crucial pour la suite de la compétition. Enfin, les Allemandes défieront leurs homologues italiennes mardi également à 18h15.

Krumbiegel débloque la situation

Organisées dans 4-2-3-1, les joueuses de Maren Meinert ont rapidement pris le jeu à leur compte et sont créés plusieurs occasions d’ouvrir le score en première mi-temps par l’intermédiaire d’Anna-Lena Stolze (16’, 18’), Sydney Lohmann (18’) et Meret Wittje (26’). Les Danoises ont fait preuve d’une grande solidité en défense tout en réussissant à se montrer dangereuses en contre.

En deuxième mi-temps, les Allemandes sont passées à la vitesse supérieure en trouvant la faille. Trouvé par Stolze, la joueuse de Hoffenheim Paulina Krumbiegel a ouvert le score d’une frappe remarquable à la 54ème minute. Des occasions ont ensuite eu lieu de part et d’autre et les Allemandes auraient pu alourdir le score par l’intermédiaire de Marie Müller (60’, 88’) et Melissa Kössler. Victoire 1-0 au final, entame idéale pour les U19 allemandes dans cette EURO suisse.