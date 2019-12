Les U19 s’imposent contre la Slovaquie

Les U19 allemands ont réussi leur test contre la Slovaquie. L’équipe de Guido Streichsbier s’est imposée 2-1 (1-0) à Rüsselsheim grâce à des buts de Nicolas Kühn (29e) et Maurice Malone (47e). Après le match nul 2-2 contre la Suisse vendredi dernier, la génération 2000 démarre bien sa saison 2018/2019.

« Je suis satisfait du succès », a déclaré Streichsbier après le match. « Nous avions prévu de perturber les Slovaques au début et de récupérer le ballon dans la moitié de terrain adverse. Cela a partiellement fonctionné, bien que nous devons faire plus preuve de variété et de dynamisme. Nous allions en direction du but avec un objectif précis mais nous n’avons pas exploité au mieux nos occasions franches - en particulier les contre-attaques, qui se sont multipliées au fil du match. Lorsque les Slovaques ont réduit l’écart au score, il y avait encore plus d’espaces. Cela fait partie de la maturité et du développement des joueurs de tirer les bons enseignements. Nous devons avoir de la sérénité dans notre jeu au plus tard en mars 2019, lors des éliminatoires pour l’EURO. »

[sid/dl]