Les U19 féminines en finale de l'EURO

Les U19 féminines atteignent la finale de l’EURO en Suisse grâce à une victoire 2-0 contre la Norvège. Il ne reste plus qu’un match aux Allemandes pour être sacrées Championnes d’Europe. Melissa Kössler (45e min.) et Anna-Lena Stölze (47e min.) ont permis à l’Allemagne de progresser jusqu’en finale. Le futur adversaire de l’Allemagne sera le vainqueur du match entre le Danemark et l’Espagne.

Les Norvégiennes ont failli pris l’avantage en début de matchs après deux occasions d’Andrea Nordheim (10e min.) et de Sophie Haug (11e min.). Les Allemandes ont ouvert le score quelques secondes avant la mi-temps à un beau tir de Melissa Kössler. Seulement deux minutes après la reprise de la deuxième mi-temps, Anna-Lena Stölze envoie l’Allemagne en finale.