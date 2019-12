Les U19 féminines en demi-finale de l’EURO

Les U19 féminines ont atteint les demi-finales de l’EURO organisée en Suisse. Grâce à une victoire 2-0 face à l’Italie et une victoire danoise 3-1 contre les Pays-Bas, les Allemandes parviennent à accéder à la phase finale. L’équipe dirigée par Bettina Wiegmann affrontera le premier du groupe A, c’est-à-dire la Norvège, vendredi à 14h. Nicole Anyomi (36e min.) et Paulina Krumbiegel (85e min.) ont inscrit les deux buts de la victoire.

« La tension était là, nous l’avions remarqué. Au début, nous avons laissé plus d’espaces, les Italiennes ont eu des occasions de but. Mais les joueuses ont tout donné et leurs efforts ont finalement payé. La sensation une fois le match remporté est très satisfaisante », selon Wiegmann.