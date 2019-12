Les U19 confiantes pour le match contre l'Italie

Chaque équipe du groupe B peut potentiellement encore atteindre la demi-finale. Les Pays-Bas (six points) sont les leaders du groupe devant l’Allemagne et le Danemark (trois points chacun). Même l’Italie qui n’a pas encore obtenu un seul point est mathématiquement capable de se qualifier pour la phase finale.

Bettina Wiegmann, l’entraîneuse des U19, pense que l’Italie est un adversaire redoutable. Les joueuses devront se préparer à affronter une très bonne équipe d’Italie, « qui remporte ses duels et change régulièrement de tactique ». La situation actuelle y contribue fortement : L’Italie a toujours une chance d’accéder à la phase finale malgré ses deux premiers matchs perdus (défaites 3-1 contre les Pays-Bas et 1-0 contre le Danemark). « Les Italiennes donneront tout leur possible et seront encore plus motivées. » a déclaré Wiegmann.

Wiegmann : « Nous nous sommes bien préparés »

Les Allemandes se qualifient tant qu’elles font au moins un match nul contre l’Italie et que les Hollandaises ne perdent pas contre les Danoises. S’il devrait y avoir égalité, des facteurs comme la différence de buts ou le critère du fair-play peuvent entrer en jeu.

L’équipe connaît la situation, c’est pour cela que les joueuses allemandes souhaitent tout faire pour remporter le match. « La seule chose que nous pouvons influencer est notre jeu » déclare Wiegmann. Nous nous sommes bien préparés pour affronter cet adversaire. Nous voulons imposer notre jeu pour remporter la victoire. »