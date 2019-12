Nicolas-Gerrit Kühn a inscrit le but égalisateur

Les U18 renversent l’Autriche

Les U18 allemands ont remporté leur match amical en Autriche après avoir été menés au score. L’équipe du sélectionneur Guido Streichsbier est rentrée aux vestiaires sur le score de 0-1 à Wels mais a su renverser la partie en sa faveur (2-1). Nicolas-Gerrit Kühn (67e) et Niclas Stierlin (79e) sont les buteurs allemands et ont répondu à l’ouverture précoce de Jonas Auer (6e) pour les Autrichiens.

« L’équipe a très bien joué en seconde période et nous sommes particulièrement satisfaits du nombre d’occasions que nous nous sommes procurées. Si nous avions égalisé plus tôt, nous aurions peut-être pu gagner encore plus largement mais j’ai beaucoup aimé la prestation des joueurs dans la surface de réparation », a déclaré Streichsbier, qui a aussi émis quelques critiques : « La perte de balle sur l’ouverture du score adverse montre que nous devons encore travailler l’attitude défensive ».

Les U18 se réuniront début mai (du 5 au 10 mai) en Russie pour un stage où ils disputeront un match amical contre la sélection russe le 8 mai à Volgograd.

[dfb]