Les U17 remportent leur premier test contre la Norvège

Les juniores U17 de la DFB ont remporté leur premier test de préparation avant la phase de qualification pour l’EURO, qui députera dans un peu plus de trois semaines. L’équipe d’Anouschka Bernhard s’est imposée 2-1 (1-0) face à la Norvège à Bergisch Gladbach.

« Je suis très satisfaites. Nous avons tout réalisé ce que nous voulions », a déclaré la sélectionneuse. Nous avons bien joué vers l’avant via les côtés, et étions très concentrées derrière. Nous avons un peu manqué de réalisme devant le but. En deuxième mi-temps, nous avons fait quelques expériences, avec huit changements, le rythme a donc baissé. »

Laura Donhauser (19e) et Vanessa Fudalla (52e) ont inscrit les deux buts allemands, Cornelia Remme Fladberg a réduit le score pour la Norvège (64e). Les deux équipes s’affronteront de nouveau ce jeudi à 11h.