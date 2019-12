Les U17 en Angleterre avec 20 joueurs

L’aventure européenne commence. À exactement 21h45, la sélection U17 allemande décolle de Hambourg pour Birmingham afin de disputer l’EURO en Angleterre. L'équipe du sélectionneur Michael Prus se rendra ensuite en bus dans la région de Coventry, où le tournoi sera disputé et où elle sera également hébergée. Du 4 au 20 mai, les meilleures équipes européennes de la génération 2001 se disputeront le titre. Un groupe passionnant attend les U17 allemands.

Ils rencontreront les Pays-Bas à Walsall samedi (15h heure locale, 16h CEST), la Serbie le 8 mai (13h heure locale, 14h CEST) à Loughborough et l’Espagne le 11 mai (19h heure locale, 20h CEST) à Walsall. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. L'EURO sera également disputé à Rotherham, Chesterfield et Burton-upon-Trent, où même deux stades sont disponibles.

Prus : « Être tous ensemble et jouer avec passion »

« L’excitation avant l’EURO est très grande, nous voulons libérer le potentiel existant de l'équipe et rivaliser avec les meilleures sélections de la génération 2001 », a déclaré le sélectionneur allemand Prus lors de la révélation du groupe à DFB-TV. « Je pense que nous avons une superbe équipe. Pour moi, 'équipe' signifie être tous ensemble et jouer avec passion, que les joueurs abordent le match en tant qu’équipe et se produisent en équipe. Nous avons bien sûr quelques joueurs qui sortent du lot, mais nous aurons de grandes chances de remporter cet EURO si nous jouons avant tout en tant qu’équipe. »

Prus avait d'abord appelé 21 joueurs pour le camp d'entraînement. Au cours des quatre derniers jours, ils se sont préparés pour l'EURO à Lübeck. Le sélectionneur de 50 ans devait constituer un groupe final d’exactement 20 joueurs pour disputer la compétition. Ole Pohlmann (VfL Wolfsbourg) ne sera pas du voyage en Angleterre pour cause de blessure. De plus, Robin Kölle (VfL Wolfsbourg) remplace Jordi Bongard (Borussia Mönchengladbach) dans la liste. Les 20 joueurs sont tous en forme et déterminés à réussir leur premier EURO et aller aussi loin que possible. Le premier entraînement en Angleterre aura lieu jeudi matin.

Le groupe final pour l’EURO

Gardiens : Daniel Klein (TSG 1899 Hoffenheim), Luca Unbehaun (Borussia Dortmund)

Défense : Antonis Aidonis (TSG 1899 Hoffenheim), Lenny Borges (Hambourg SV), Kevin Vangu Phambu Bukusu (Bayer 04 Leverkusen), Ramzi Ferjani (Borussia Dortmund), Noah Katterbach (1. FC Cologne), Robin Kölle (VfL Wolfsbourg), Louis Poznanski (FC Bayern Munich)

Milieu/attaque : Oliver Batista Meier (FC Bayern Munich), Can Bozdogan (1. FC Cologne), Max Brandt (VfL Wolfsbourg), Amid Khan Agha (TSG 1899 Hoffenheim), Tom Krauß (RB Leipzig), Per Lockl (VfB Stuttgart), Matondo-Merveille Papela (1. FSV Mayence 05), Jonas Pfalz (Borussia Mönchengladbach), Leon Dajaku (VfB Stuttgart), Kevin Grimm (VfB Stuttgart), Fabrice Daniel Hartmann (RB Leipzig)

Réservistes : Simon Asta (FC Augsbourg), Rene Biskup (FC Schalke 04), Erkan Eyibil (1. FSV Mayence 05), Patrick Finger (Eintracht Francfort), Jahn Herrmann (FC Bayern Munich), Sebastian Hornung (VfB Stuttgart), Lino Kasten (VfL Wolfsbourg), Jonas Kehl (FC Bayern Munich), Tom-Joshua Kinitz (VfL Wolfsbourg), Niclas Knoop (Borussia Dortmund), Alexander Kopf (VfB Stuttgart), Angelo Stiller (FC Bayern Munich), Justin Weber (Hertha BSC)

[rz]