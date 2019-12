Les U16 s’imposent, match nul pour les U17

Les U16 allemands ont remporté leur deuxième match en l’espace de trois jours contre la République tchèque. Après la large victoire 7-0 vendredi dernier à Gotha, les hommes de Christian Wück se sont imposés 3-1 (2-1) à Nordhausen. Lion Semic (11e), Emrehan Gedikli (39e) et Lasse Günther (67e) sont les buteurs allemands.

« Nous avons bien joué dans des conditions rendues difficiles par le terrain et la luminosité. Par contre, nos passes n’étaient pas assez propres et nous avons alors commis quelques erreurs dans la construction », a déclaré Wück, qui tire toutefois un bilan positif. « Les gars en voulaient trop et se sont agités mais la prestation et le résultat sont globalement bons ».

Nouveau match nul des U17

Les U17 ont eux enregistré un deuxième match nul en autant de rencontres lors d’un tournoi de préparation en Irlande. L’équipe de Michael Feichtenbeiner a concédé le nul 2-2 (2-1) contre l’Angleterre dans l’UCD Bowl de Dublin. Les buts côté allemand ont été inscrits par Nick Woltemade (2e) et Malik Tillman (40e). Le premier match contre la République tchèque s’était terminé sur le score de 1-1. En conclusion du tournoi, l’Allemagne affrontera l’Irlande, mercredi (14h) à Dublin.

[dfb]