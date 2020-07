Les prochains matchs de la Mannschaft à Stuttgart, Cologne et Leipzig

L’équipe d’Allemagne retrouvera le chemin des terrains au mois de septembre en UEFA Nations League. Ses premiers matchs à domicile auront lieu le 3 septembre 2020 contre l’Espagne à Stuttgart, le 13 octobre 2020 contre la Suisse à Cologne, et le 14 novembre 2020 contre l’Ukraine à Leipzig. En outre, les deux matchs amicaux prévus les 7 octobre et 11 novembre 2020, dont les adversaires restent encore à déterminer, auront lieu respectivement à Cologne et à Leipzig. Ainsi, la DFB met en pratique sa nouvelle approche qui est d’éviter la multiplication des déplacements inutiles pour ses équipes.

Le secrétaire général de la DFB, Friedrich Curtius : « Notre mission est de préparer avec soin et minutie la reprise des rencontres internationales. Je m’attends à ce que nous puissions rejouer devant un public à partir de l’automne. Nous mettons à disposition notre expertise et sommes en contact avec les autorités sanitaires. Pour notre organisation globale aussi, il sera avantageux de disputer deux matchs amicaux consécutifs dans deux villes respectives. »

Le directeur des équipes d’Allemagne et de l’académie, Oliver Bierhoff : « Pour notre jeune équipe, il est primordial de rejouer ensemble après cette longue pause et de préparer l’EURO 2020. La limitation de nos lieux de matchs nous permettra d’éviter de trop voyager, d’œuvrer pour la santé des joueurs, et bien entendu de contrôler leur charge de travail. »

Le calendrier provisoire de la Mannschaft :

3 septembre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Allemagne-Espagne (Stuttgart)

6 septembre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Suisse-Allemagne (Bâle)

7 octobre 2020 : Match amical (Cologne)

10 octobre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Ukraine-Allemagne

13 octobre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Allemagne-Suisse (Cologne)

11 novembre 2020 : Match amical (Leipzig)

14 novembre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Allemagne-Ukraine (Leipzig)

17 novembre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Espagne-Allemagne

[dfb]