Les premiers matchs de qualification à Stuttgart, Hambourg et Wolfsburg

La fédération a officialisé ce mercredi le nom des villes où se tiendront les trois premières rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2022. Le premier match à domicile de la Mannschaft, contre l’Arménie, aura lieu le 5 septembre à Stuttgart. Il sera suivi d'une rencontre face à la Roumanie au Volksparkstadion de Hambourg le 8 octobre. Le dernier match à domicile de l’année se déroulera à la Volkswagen Arena de Wolfsburg le 11 novembre contre le Liechtenstein.

Une décision concernant la présence des supporters sera prise ultérieurement, après discussion avec les autorités locales.

Le programme de l'Allemagne après l'EURO 2020

2 septembre 2021, 20h45 : Liechtenstein vs. Allemagne (Qualification pour la Coupe du monde)

5 septembre 2021, 20h45 : Allemagne vs. Arménie à Stuttgart (Qualification pour la Coupe du monde)

8 septembre 2021, 20h45 : Islande vs. Allemagne (Qualification pour la Coupe du monde)

8 octobre 2021, 20h45 : Allemagne vs. Roumanie à Hambourg (Qualification pour la Coupe du monde)

11 octobre 2021, 20h45 : Macédoine du Nord vs. Allemagne (Qualification Coupe du monde)

11 novembre 2021, 20h45 : Allemagne vs Liechtenstein à Wolfsburg (Qualification pour la Coupe du monde)

14 novembre 2021, 18h : Arménie vs Allemagne (Qualification pour la Coupe du monde)