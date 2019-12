Les ligues régionales soutiennent le travail d’analyse post Coupe du Monde

Dans le cadre d’une conférence qui se tenait aujourd’hui à Francfort-sur-le-Main au siège de la Fédération allemande de football (DFB), les présidents des différentes ligues régionales de football allemandes ont longuement échangé à propos de l’élimination précoce de la Mannschaft lors de cette Coupe du Monde 2018 en Russie. En présence d’Oliver Bierhoff, le directeur sportif de la Mannschaft, l’ensemble des présidents ont fait part de leurs avis et de leurs impressions. Ils ont également pu aborder avec Oliver Bierhoff les questions que se posent les acteurs du football amateurs, des aspects techniques du jeu de la Mannschaft jusqu’à la question du marketing.

Cette conférence a permis à la DFB d’envoyer un signal positif aux présidents des ligues régionales en montrant que la direction sportive effectuait actuellement une intense et profonde autocritique après cette élimination au premier tour du Mondial 2018 qui a été créé une immense déception chez chacun. La fédération a donc montré par cette occasion qu’elle était prête à se confronter à toutes ces questions. Elle soutient également sans exception le chemin entamé pour qu’un renouvellement sérieux et ambitieux ait lieu, qu’importe le temps que cela nécessitera.

Les présidents des ligues régionales s’accordent le fait que les dirigeants sportifs qui sont à la tête de la Mannschaft depuis des années et qui ont été couronnés de succès sont dignes de confiance. Le sélectionneur Joachim Löw, le directeur sportif Oliver Bierhoff ainsi que l’ensemble de la direction de la DFB peuvent compter sur le soutien et la confiance des ligues régionales et de leurs présidents pour amorcer un renouveau sportif et remettre la Mannschaft sur le chemin du succès. Dans ce contexte, les présidents présents à cette conférence ont souligné qu’ils considéraient comme juste la prolongation de contrat de Joachim Löw effectuée avant la Coupe du Monde.