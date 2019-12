Les internationaux sont à Munich : « Donner des signes positifs »

La saison 2018/2019 de la Mannschaft commence. Les 22 internationaux sont arrivés ce lundi 13h à l’hôtel de l’équipe à Munich. La première séance d’entraînement a lieu dès l’après-midi (17h30) au camp d’entraînement du FC Bayern Munich. Concentration totale pour le match contre la France, championne du monde, jeudi (20h45, en direct sur ZDF) dans le cadre de la Ligue des nations. Avec 67 485 spectateurs, le match à Munich est déjà à guichets fermés.

Le premier arrivé fut un joueur du Borussia Dortmund : Marco Reus. Il était à disposition des médias qui attendaient devant l'hôtel même avant l'enregistrement. « Deux matchs importants nous attendent », a déclaré Reus. « Il faut donner des signes positifs et montrer qu’il faut de nouveau compter sur nous immédiatement contre les champions du monde. »

Draxler : « Une chance pour nous »

Julian Draxler (Paris Saint-Germain) et Timo Werner (RB Leipzig) se sont également exprimés sur les rencontres à venir. « Nous sommes responsables, c'est une chance pour nous », a déclaré Draxler. « Tout le monde est de nouveau enthousiaste. », a ajouté Werner. « Nous ne sommes plus les chassés mais les chasseurs désormais. J’ai hâte de contribuer à rendre l’équipe meilleure que récemment. »

De nombreux autographes ont été signés par Löw et les joueurs. La sélection a également pris du temps pour répondre aux demandes de photos à leur arrivée. Jonas Hector (FC Cologne) n’a lui pas fait le déplacement à Munich. Le joueur de 28 ans ne sera donc pas dans le groupe. « J'ai au préalable longuement discuté de la situation avec Jonas Hector », a déclaré Joachim Löw. « Pour les deux matchs importants à venir, nous avons besoin de joueurs en forme et prêts à tout donner. Jonas m'a dit qu'il ne se sentait pas au plus haut niveau actuellement. » Jonas Hector va ainsi profiter de la trêve pour récupérer et s’entraîner individuellement cette semaine.

[rz]