Les groupes de la Mannschaft et des U21 connus

Joachim Löw et Stefan Kuntz ont dévoilé ce mercredi leurs groupes respectifs pour les échéances à venir. Pour les rencontres de qualifications pour l’EURO 2020, Joachim Löw a convoqué un groupe de 22 joueurs, dont 3 gardiens.

Alors que Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), blessé au genou, a été contraint de laisser sa place à Bernd Leno (Arsenal) ; Manuel Neuer (Bayern Munich) a lui été appelé, sous réserve de l’évolution de sa blessure au mollet. En revanche, le sélectionneur allemand a dû se passer de Toni Kroos (Real Madrid) souffrant de douleurs musculaires. La Mannschaft disputera deux rencontres qualificatives à l’EURO 2020, d’abord le 8 juin face à la Biélorussie (20h45), puis à Mayence trois jours plus tard face à l’Estonie (20h45).

Pour l’EURO U21 qui aura lieu en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin, Stefan Kuntz a appelé un groupe élargi à 27 joueurs. Or seulement 23 d’entre eux auront la chance de défendre leur titre ; la décision finale sera communiquée au plus tard le 6 juin à l’UEFA.

Bierhoff : « Trouver le bon équilibre »

Oliver Bierhoff, directeur technique de la DFB, en a profité pour réagir aux annonces simultanées des deux sélectionneurs : « Le principal défi pour Joachim Löw et Stefan Kuntz sera de trouver le bon équilibre. Nous voulons d’un côté présenter des équipes compétitives, capables de remporter leurs matchs, tout en conservant de l’autre un œil sur la situation des joueurs et leurs perspectives de progression respectives. Cela, nous ne le ferons qu’en travaillant étroitement ensemble. L’objectif le plus important est de permettre au football allemand de retrouver les sommets du football mondial. La Mannschaft a très bien démarré sa campagne de qualification pour l’EURO en battant les Pays-Bas 3-2 et nous voulons, avec une équipe jeune et affamée, poursuivre sur cette voie. (...) Avec cette étiquette de tenante du titre, la pression sera particulièrement élevée sur l’équipe U21 ; cela les fera progresser. Nos talents pourront démontrer face aux meilleures équipes d’Europe dans leur catégorie d’âge qu’ils ont le niveau pour participer à l’EURO 2024 qui aura lieu à la maison. »

Dans le groupe de la Mannschaft figurent 7 joueurs encore éligibles pour jouer chez les U21 (Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Julian Brandt, Kai Havertz, Leroy Sané et Timo Werner). En ce qui concerne Tah et Klostermann, il a été décidé qu’ils rejoindront l’équipe nationale U21 à l’issue des matchs qualificatifs avec les A.

U21 : un titre en jeu

La sélection de Stefan Kuntz débutera sa mission par un stage d’entraînement du 2 au 11 juin à Natz-Schabs (Italie) avant de disputer son premier match de groupe face au Danemark le 17 juin à Udine (21h). La Serbie se dressera ensuite sur son chemin le 20 juin à Trieste (21h) tout comme l’Autriche en clôture de cette phase de groupe, le 23 juin à Udine (21h).

La Mannschaft

Gardiens : Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs : Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (RB Leipzig), Jonas Hector (1. FC Cologne), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern Munich), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Milieu / Attaque : Julian Brandt, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Munich), Ilkay Gündogan, Leroy Sané (Manchester City), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig)

La sélection U21

Gardiens : Florian Müller (1. FSV Mayence 05), Alexander Nübel (FC Schalke 04), Markus Schubert (Dynamo Dresde)

Défenseurs : Waldemar Anton (Hanovre 96), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (AS Monaco), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Lukas Klünter, Maximilian Mittelstädt, Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg)

Milieux de terrain : Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Maximilian Eggestein (Werder Brême), Robin Koch (SC Fribourg), Eduard Löwen (1. FC Nuremberg), Arne Maier (Hertha BSC), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Levin Öztunali (1. FSV Mayence 05), Marco Richter (FC Augsbourg), Suat Serdar (FC Schalke 04)

Attaquants : Johannes Eggestein (Werder Brême), Lukas Nmecha (Preston North End), Janni Serra (Holstein Kiel), Cedric Teuchert (FC Schalke 04), Luca Waldschmidt (SC Fribourg)

[dfb]