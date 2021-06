Les espoirs montent sur le toit de l’Europe

L’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans est sacrée championne d’Europe 2021 ! En venant à bout du Portugal (1-0) dimanche soir à Ljubljana, la jeune Nationalmannschaft s’est offert le troisième titre européen de son histoire après ceux de 2009 et 2017 ; le deuxième pour Stefan Kuntz, sélectionneur depuis 2016. Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) a inscrit l’unique but de la rencontre juste après la pause (49e), s’octroyant par la même occasion le titre honorifique de meilleur buteur de la compétition (4 buts).

Devant 4 883 spectateurs, Stefan Kuntz a une fois encore mené son équipe vers la victoire, deux ans après la finale à Udine perdue face à l’équipe d’Espagne (0-1). Deux ans plus tôt, Mitchell Weiser inscrivait le but de la victoire finale face aux mêmes Espagnols (1-0), offrant à l’Allemagne son deuxième championnat d’Europe U21. En 2009, les jeunes de la DFB, dont une grande partie remportera la Coupe du monde au Brésil cinq ans plus tard, s’imposaient en finale face à l’Angleterre (4-0) sous la direction du sélectionneur Horst Hrubesch.

Esprit d’équipe et montée en puissance

L’équipe d’Allemagne est sacrée après avoir réalisé un parcours enthousiasmant, gagnant le cœur du public noir-rouge-or match après match. Après une solide phase de groupe disputée au mois de mars, les protégés de Kuntz se sont imposés en quart de finale face au Danemark (2-2 puis 6-5 aux tirs au but) avant d’éliminer brillamment les Pays-Bas en demi-finale (2-1) grâce notamment à un doublé de Florian Wirtz dès les premières minutes.

Dimanche soir, Stefan Kuntz alignait la même équipe que contre les Oranje et voyait ses protégés subir la qualité technique des Portugais dans le premier quart d’heure ; une supériorité traduite par des occasions nettes pour Tiago Tomas (8e, 14e) et Diogo Dalot (13e). Florian Wirtz rééquilibre les débats dans la foulée en trouvant la barre transversale sur une frappe contée (15e) : la neuvième tentative allemande sur un montant depuis le début du tournoi sert d’électrochoc pour la jeune Mannschaft, qui prend alors le jeu à son compte.

Les occasions s’enchainent sur le but du gardien Diogo Costa, auteur de parades impressionnantes devant Lukas Nmecha (20e, 29e) et Arne Maier (29e), et heureux de voir Ridle Baku manquer la cible depuis l’extérieur de la surface (27e). Une pluie d’occasions à laquelle répond le Portugal en fin de mi-temps : Fabio Vieira manque le cadre de peu (39e), et Vitinha ne trouve pas la solution sur une dernière contre-attaque (45e+1).

Baku pour Nmecha

Après la pause, le score nul et vierge ne tarde pas à voler en éclats. Omniprésent à la récupération, Niklas Dorsch adresse un bon ballon à Ridle Baku sur le côté droit ; l’ailier de Wolfsburg temporise et trouve à son tour Lukas Nmecha, qui fait parler sa technique et sa vitesse d’exécution pour contourner Costa et ouvrir le score (49e). Au pied du mur, le Portugal met le pied sur le ballon et prend d’assaut la surface de Finn Dahmen, passant notamment tout près de l’égalisation sur une frappe de Vieira depuis le rond central, sauvée par le gardien de Mayence. Stefan Kuntz réagit en lançant Jonathan Burkardt et Karim Adeyemi à la place de Florian Wirtz et Mergim Berisha (68e).

Le Portugal pousse en fin de rencontre et laisse des espaces dans sa moitié de terrain. Une aubaine pour le vif et rapide Adeyemi ; mais le jeune attaquant du RB Salzburg bute par deux fois sur l’excellent Costa (72e, 80e), qui s’interpose également sur une frappe lointaine de Nmecha (75e). Fragile, le maigre avantage de l’Allemagne tiendra jusqu’au bout des cinq minutes de temps additionnel : pour la troisième fois, les espoirs de la DFB montent sur le toit de l’Europe.

