Les deux Bundesligas suspendues jusqu’au 30 avril

En raison de l’épidémie du coronavirus Covid-19, les clubs de Bundesliga et de Bundesliga 2 ont décidé ce mardi, dans le cadre d’une assemblée générale de la Ligue allemande de football (DFL), de suspendre la saison en cours des deux premières divisions allemandes jusqu’au 30 avril au minimum. Organisée pour la première fois sous forme de vidéoconférence, l’assemblée générale suit ainsi la recommandation émise quelques jours plus tôt par le comité exécutif de la DFL. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire se tiendra le 17 avril.

Divers moyens d’actions pour l’après-crise ont été présentés ce mardi dans le cadre de l’assemblée générale. Ainsi, le processus d’accord de licences sera adapté de façon à permettre à tous les clubs de disposer du temps et des possibilités nécessaires pour surmonter les difficultés induites par le coronavirus, et ainsi de permettre à la saison actuelle d’être menée à son terme sportivement et non pas administrativement.

De plus, la création d’une « Task Force » destinée à assurer le bon déroulement sanitaire des compétitions a été annoncée. Cette Task Force, dirigée par Tim Meyer, médecin de la Mannschaft et directeur de l’institut de médecine sportive et préventive de l’université de la Sarre, aura pour but de documenter dans un premier temps tous les cas d’infections au Covid-19 au sein des clubs de Bundesliga et de Bundeliga 2. Des tests médicaux effectués sur les joueurs et le personnel de chaque club avant chaque journée de championnat sont également prévus, tout comme la mise en place de mesures préventives dans les stades (hygiène, désinfection, distance, etc.), le tout en concertation avec les autorités sanitaires et des experts externes.

[dfb]