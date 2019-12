Les joueurs de Schalke et de Francfort ensemble pour la bonne cause

Les demi-finalistes de la coupe ensemble pour la candidature allemande pour l’EURO

14 nations étaient représentées mercredi soir dans les compositions d’équipe des demi-finalistes de la coupe d’Allemagne, Schalke 04 et l’Eintracht Francfort. Avant de se disputer une place pour la grande finale au stade olympique de Berlin pour y affronter le FC Bayern Munich le 19 mai, les deux équipes se sont regroupées pour promouvoir la candidature allemande pour l'organisation de l'EURO 2024.

Avant le coup d’envoi, les joueurs des deux équipes se sont rassemblés en compagnie du corps arbitral et de l'enfant porteur du ballon derrière le slogan officiel de la campagne « United by Football - Vereint im Herzen Europas » (« Unis par le football - Unis au cœur de l'Europe »). Schalke a publié un message de soutien pour l’organisation d’un EURO en Allemagne sur ses comptes Twitter allemands, anglais et espagnol, de même que les Hessois qui avaient déclaré via Twitter : « L’Eintracht soutient également la candidature pour l’#EURO2024 en Allemagne ».

#UnitedByFootball : soutenez dès à présent la candidature

Mardi soir, les joueurs du Bayern Munich et de l’autre demi-finaliste, le Bayer Leverkusen, avaient aussi fait une photo d'équipe commune derrière la banderole « United by Football », regroupant des footballeurs originaires de huit pays différents. Le Bayern a posté la photo sur ses comptes Twitter qui a été reprise plus de cinq millions de fois.

Sur le site officiel de la candidature, tout le monde peut suivre l'exemple des équipes professionnelles en téléchargeant sa photo et la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #UnitedByFootball pour montrer son soutien à la candidature allemande pour l'EURO 2024 et s’y impliquer activement.

La fédération allemande de football (DFB) veut accueillir un deuxième EURO après celui de 1988. Le capitaine des champions du monde 2014 Philipp Lahm est l'ambassadeur officiel de la candidature pour l’EURO, dont le pays hôte sera désigné par l’UEFA en septembre 2018.

[al]