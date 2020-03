Les demi-finales de la coupe d'Allemagne reportées

La crise du Covid-19 impacte maintenant la programmation des deux demi-finales de la coupe d'Allemagne. Programmées les 21 et 22 avril prochains, la rencontre entre le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort ainsi que celle entre le FC Sarrebruck et le Bayer Leverkusen sont reportées sine die.

Étant donné la situation actuelle, les matchs sont interdits et les entraînements ne sont possibles que de manière très limitée. Il faut donc supposer que la situation restera inchangée jusque fin avril et qu'aucun match de football ne sera joué d'ici là. Il n'est par conséquent pas possible de planifier les matchs avec certitude ni de permettre aux clubs de se préparer de manière adéquate.

Les matchs de troisième division sont eux aussi suspendus jusque fin avril et le comité de la DFL recommande de prendre la même décision en ce qui concerne les matchs de première et deuxième division. Le report des demi-finales de la coupe d'Allemagne est donc une décision logique.