Les clubs féminins sont pour la reprise de la saison

À cause du coronavirus, la saison est suspendue au delà du 30 avril. Jeudi dernier, les représentants des clubs, la fédération et la commission responsable de la Bundesliga féminine se sont réunis lors d’une session extraordinaire pour décider de la ligne de conduite à adopter. Onze des douze clubs se sont exprimés en faveur de la reprise et de la fin du championnat, à condition que les gestes barrières et autres mesures sanitaires soient scrupuleusement respectés. Lors du vote, un seul club a préféré s’abstenir : le FC Cologne.

Être sur la même longueur d’ondes

À l’issue du vote, Hannelore Ratzeburg , vice-présidente de la DFB, s’est exprimée : « Nous avons reçu un avis clairement positif de la part des clubs, ce qui constitue la base pour préparer la reprise des matchs. Cela nous permet d’être réactifs en cas de changement des consignes officielles. Les équipes de la Bundesliga féminine ont pris leurs responsabilités en ces temps difficiles. »

Avant que la décision ne soit prise, l’avant-projet « Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb » (Groupe de travail médecine du sport/journées de matchs extraordinaires) a été présenté aux clubs. Face à la crise, la DFB et la DFL ont conjointement élaboré un programme de reprise des matchs en veillant à respecter au mieux les règles sanitaires. Ce plan prévoit des tests rigoureux et une surveillance continue et est calqué sur les dispositifs proposés pour les deux premières divisions masculines. Il n’en diffère que pour s’adapter aux conditions spécifiques du championnat féminin. Par exemple, l’une des différences concerne le nombre de personnes à l’intérieur et à l’extérieur des stades, souvent plus petits que ceux du championnat masculin. Pour la Bundesliga féminine, le nombre de personnes pouvant être présentes au moment du match est d’environ 130.

Un fonds de 7,5 millions

Ce casse-tête logistique a un coût, qui ne sera pas pris en charge directement par les clubs. La DFL a mis en place un fonds de solidarité de 7,5 millions d’euros pour soutenir la Bundesliga féminine et la 3e division. Ce fonds a été créé grâce à la DFL et aux quatre clubs qui participent à la Ligue des Champions masculine. Le paiement sera adapté à chaque situation et sera effectué après chaque journée de championnat.

Le président de la commission responsable de la Bundesliga féminine, Siegfried Dietrich, souligne : « Pour le championnat féminin, il était important que la majorité des clubs se soit exprimée en faveur de la reprise de la saison 2019-2020. Il fallait, avec le soutien de la DFB, que les conditions internes soient mises en place pour reprendre les matchs en cas de feu vert des pouvoirs publics et pour continuer à suivre le fil rouge de la DFL en matière de gestion de crise. Cet engagement clair a été possible parce que la DFL soutient la Bundesliga féminine avec un fonds sans précédent. C’est un grand signe de solidarité dans les moments difficiles, un signe fort qui doit être apprécié à sa juste valeur. »