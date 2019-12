Les chiffres des demi-finales

C'est l'heure du dernier carré du DFB-Pokal. Le Bayern Munich affrontera le Werder Brême, qui est sur une série de victoires impressionnante à domicile. Le HSV, quant à lui, n'a pas concédé de but depuis 289 minutes en Coupe. DFB.de a rassemblé les chiffres de ces demi-finales, qui auront lieu les 23 et 24 avril.

RECORD DE VICTOIRES : Le Werder et le Bayern sont les équipes les plus titrées de la Coupe d’Allemagne. Le Bayern a remporté la coupe 18 fois et le Werder, six fois. Les Brêmois ont remporté le titre pour la dernière fois en 2009, le Bayern en 2016.

1 293 BUTS : Les deux équipes sont friandes de buts : Munich a marqué 729 fois en Coupe et Brême, 564. Aucune autre équipe n'a marqué aussi souvent dans cette compétition.

UN SUR HUIT : Le Werder n’a gagné qu’un seul match sur ses huit dernières duels de coupe avec le Bayern : c'était le 12 juin 1999, en finale contre le FCB, aux tirs au but (5-4). Le gardien de but brêmois Frank Rost a converti le dernier tir du Werder avant de repousser la tentative décisive de Lothar Matthäus.

SÉRIE À DOMICILE : Le Werder est invaincu à domicile depuis 37 matchs de Coupe (33 victoires / 4 victoires aux tirs au but), un record dans cette compétition. Sa dernière défaite à domicile remonte à avril 1988, en demi-finale contre l'Eintracht Francfort (0-1), futur vainqueur du tournoi.

3 SAISONS, 3 FINALES : Niko Kovac a entamé cette année sa troisième saison personnelle de Coupe d'Allemagne, cette fois à la tête du Bayern, après deux finales consécutives avec l'Eintracht Francfort. En 2016/2017, il s'est incliné devant Dortmund (défaite 1-2) ; en 2017/2018, son SGE a vaincu le Bayern (3-1) et a ainsi soulevé le trophée. Cette saison, le Croate pourrait devenir le troisième entraîneur à se qualifier en finale une troisième fois en autant de participations. Seuls Hermann Lindemann dans les années 50 et Hans Schmidt dans les années 30 ont accompli cela avant lui.

TIREUR D’ÉLITE : Claudio Pizarro (32 buts, huitième place), Robert Lewandowski et Thomas Müller (tous deux dixième avec 29 buts) font partie des 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d’Allemagne. Lewandowski a marqué trois fois cette saison, Müller et Pizarro deux fois.

RECORD EN VUE : Thomas Müller pourrait devenir le premier joueur à jouer une demi-finale de Coupe pour la dixième fois. Il partage actuellement la première place avec trois anciens joueurs (Philipp Lahm, Uli Borowka et Heinz Flohe).

DIX ANS : Grâce à la victoire contre Paderborn, le SV Hambourg a atteint les demi-finales pour la première fois en 10 ans. Au cours de la saison 2008/2009, le HSV avait perdu contre le Werder aux tirs au but (1-3).

MUR DES DEMI-FINALES : Les trois dernières demi-finales pour Hambourg ont été synonymes de défaites : en 2008/2009 contre Brême, en 1996/1997 à Stuttgart (1-2) et en 1987/1988 à Bochum (0-2).

CHAMPION EN 1987 : La dernière victoire du HSV en demi-finale remonte à 1986/1987, 1-0 contre Gladbach. A la fin de la saison, les Hambourgeois ont célébré leur troisième et dernière victoire en Coupe d’Allemagne en battant 3-1 les Kickers de Stuttgart en finale.

PREMIÈRE : Après s’être imposé 2-1 à Augsbourg en quarts de finale, le RB Leipzig s’est qualifié en demi-finale pour la première fois de son histoire.

LASOGGAS VS. HRUBESCH : Le Hambourgeois Pierre-Michel Lasogga a marqué six buts au cours de cette saison, faisant de lui l'actuel meilleur buteur du tournoi. Seuls Jimmy Hartwig et Horst Hrubesch ont autant marqué pour le HSV en une saison de Coupe d’Allemagne (sept fois chacun, les deux en 1980/1981).

BONNE DÉFENSE : Hambourg (trois buts concédés) et Leipzig (deux buts concédés) sont les deux équipes possédant la meilleure défense.

BON SIGNE : Le HSV n'a pas concédé de but sur lors de ses trois derniers matchs de coupe d'Allemagne, gardant ses cages inviolées depuis 289 minutes, un record cette saison. La dernière fois qu’Hambourg a enchaîné autant de matchs de coupe sans prendre de but, ce fut en 1975/1976 (4 matchs de suite) ; Hambourg remporta le trophée en fin de saison.

[DFB]