Les chiffres avant les 1/8e de finale

La finale se rapproche : ce mardi et mercredi soir se joueront les 1/8 de finale de la coupe d’Allemagne 2019/2020. Spécialistes, bêtes noires, baptêmes du feu et séries en cours : voici les chiffres à retenir avant ce nouveau tour de DFB-Pokal.

Adversaire fétiche : Le capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus, a inscrit au total 14 buts en 18 matchs disputés face au Werder Brême, soit plus que contre toute autre équipe dans sa carrière. Il a notamment marqué au moins un but lors de ses cinq derniers duels face aux Brêmois ; un but inscrit ce soir porterait cette série à six matchs consécutifs, synonyme pour lui un nouveau record personnel.

Rempart : Le gardien Lennart Grill, du 1. FC Kaiserslautern, a effectué 16 parades lors des deux premiers tours de coupe d’Allemagne cette saison, soit le meilleur total de tous les gardiens engagés.

Grande première : Le SC Verl (4e division) s’apprête à jouer son premier 1/8e de finale de coupe d’Allemagne. Jusqu’alors, sa meilleure performance dans la compétition était une qualification en 1/16e de finale en 1979/1980 (défaite 1-7 face aux Stuttgarter Kickers).

Bon voyage : Le RB Leipzig a remporté l’intégralité de ses 6 derniers matchs à l’extérieur en coupe d’Allemagne. En 9 matchs à l’extérieur au total, les Saxons se sont imposés à 7 reprises.

Brême-Dortmund : Pour la cinquième fois, le Werder Brême et le Borussia Dortmund se retrouveront en 1/8e de finale de la coupe d’Allemagne. Aucune autre affiche ne fut aussi souvent disputée à ce stade de la compétition.

Comme à la maison : Le Werder a inscrit au moins un but lors de ses 39 derniers matchs à domicile en coupe d’Allemagne. Seul le 1. FC Cologne a fait mieux dans l’histoire : 53 matchs consécutifs entre 1968 et 1995.

Curiosité : La seule équipe du VfB Stuttgart à avoir battu le Bayer Leverkusen en coupe d’Allemagne n’est autre que son équipe réserve, le VfB Stuttgart II, en février 1975 (2-0). L’équipe professionnelle du VfB a en revanche perdu ses deux duels avec le Bayer dans cette compétition.

Record pour le Rekordmeister : Le FC Bayern Munich, club le plus titré en coupe, va disputer pour la 19e fois un 1/8e de finale de coupe d’Allemagne, améliorant ainsi son propre record. La dernière élimination du Bayern plus tôt dans la compétition remonte au second tour de la saison 2000/2001 : une déconvenue aux tirs au but face au 1. FC Magdebourg, alors pensionnaire de 4e division.

Invincible : Adversaire du Bayern Munich, la TSG Hoffenheim n’a encore jamais perdu en 1/8e de finale de la coupe d’Allemagne : sept victoires en sept matchs dès les 90 premières minutes.

Retrouvailles : Lukas Kwasniok, entraîneur du 1. FC Sarrebruck, a grandi à Karlsruhe et a été formé jusqu’en 1999 au SC Karlsruhe, son adversaire mercredi soir. De 2014 à 2018, il entraîna les U17 et U19 de son ancien club, et même le groupe professionnel en tant que coach intérim en décembre 2016.

Bête noire : Le Hertha BSC s’apprête à retrouver le FC Schalke 04 pour la septième fois en coupe d’Allemagne, soit plus que toute autre équipe dans son histoire. La seule et unique victoire des Berlinois remonte à 1970 (4-0) : c’était en 1/8e de finale.

[dfb]