Les Amis de la Mannschaft fêtent leur 40e anniversaire

«Personne ne peut séparer les bons amis », cet aphorisme improvisé un jour par Franz Beckenbauer décrit parfaitement la relation spéciale qu’entretiennent la Fondation Sepp Herberger de la Fédération allemande de football et l’association des « Amis de la Mannschaft » depuis maintenant 40 ans. L’association fondée le 22 février 1978 fête ses 40 ans d'existence avec toujours le même leitmotiv : soutenir financièrement la plus vieille fondation allemande de football à travers des œuvres de bienfaisance.

Et cette contribution à l'amélioration de la vie des personnes défavorisées est remarquable : plus de 5 millions d’euros ont déjà été collectés depuis la création de l'association les Amis de la Mannschaft auprès de ses membres afin de promouvoir les projets de la Fondation DFB. Sur l’agenda de l’association figurent l’initiative pour la réinsertion sociale «Coup d’envoi pour une nouvelle vie», la question de la Bundesliga de cécifoot et l’aide aux footballeurs en difficulté.

« Grâce à leurs dons, les membres de l’association apportent une contribution significative à la plus ancienne fondation allemande de football . Nous sommes très reconnaissants envers votre engagement et espérons que vous resterez à nos côtés à l’avenir » a déclaré Oliver Bierhoff, le manager général de la Mannschaft, avant d’adresser ses félicitations aux nombreux membres de ces œuvres de bienveillance présents lors de cette réunion annuelle.

Bruno Briese est membre des Amis de la Mannschaft depuis 39 ans. Il est fier de faire partie de la plus grande association de soutien à la Fondation de la DFB et souligne l’importance de l’incroyable portée sociétale de son action «On a beaucoup fait à travers nos actions mais beaucoup de personnes sont toujours oubliées. Nous n’avons pas pour but de soutenir des joueurs comme Robert Lewandowski mais plutôt les footballeurs handicapés et aveugles.»

Les Amis de la Mannschaft présents lors de chaque titre depuis 1980

En guise de remerciement pour leur générosité, les grands donateurs ont leurs entrées dans le fan club exclusif de la Mannschaft et les Amis de la Mannschaft ont la possibilité d’assister à tous les matchs de la Mannschaft dans un espace en tribune qui leur est réservé, que ce soit à l’occasion d’un match amical en Allemagne ou à l’étranger, d’un match de Championnat d’Europe ou de Coupe du Monde. Les membres de l’association ont assisté à tous les sacres de la Mannschaft depuis 1980.

Avant que les presque 160 membres de l’association, dont Bruno Briese, ne s’envolent pour la Russie pour y soutenir la Mannschaft cet été, la Fédération allemande de football tenait à leur adresser ses plus sincères remerciements. « Les bons amis ne sont jamais seuls dans la vie car ils se soutiennent mutuellement. » Que cela continue lors des 40 prochaines années.