Les Allemandes prennent leur revanche sur la Suède

Pour le premier tour de l’Algarve Cup, l’équipe nationale allemande s’est imposée 1-0 contre la Suède à l’Estadio Do Algarve au Portugal. Svenja Huth marque le seul but de la rencontre à la 34e minute et envoie les femmes de Martina Voss-Tecklenburg en demi-finale. Samedi (à 18h30) à Lagos, elles affronteront la Norvège, victorieuse 2-1 face au Danemark.

En début de match, les Allemandes ont pris le contrôle du ballon et se sont créées une occasion dangereuse dès la huitième minute, quand Klara Bühl a tenté une frappe à l'intérieur de la surface. Au quart d’heure de jeu, Huth a eu la possibilité d’ouvrir le score, mais ses deux tentatives coup sur coup sont restées infructueuses. Les Suédoises ont ensuite répondu à la pression se lançant à l'attaque du but adverse, mais leurs actions n’ont pas inquiété l’organisation de la défense allemande.

La gardienne suédoise Zerica Musovic a dû ensuite s’interposer par deux fois, contre Giulia Gwinn (19e) et contre Lina Magull (32e), la deuxième fois en déviant le ballon au dessus de son but. Les Suédoises ont craqué sur le corner suivant d’une frappe déviée de Svenja Huth (40e).

Au cours de la seconde mi-temps, l’Allemagne perd un peu de terrain, sans pour autant laisser les Suédoises revenir au score, impuissantes devant la stabilité de la défense. Le jeu en seconde période est haché par les nombreux changements des deux côtés. En fin de match, les Suédoise lancent toutes leurs forces dans la bataille, sans pour autant faire trembler les filets de Merle Frohms.

Après avoir perdu contre la Suède en quart de finale de la Coupe du Monde 2019, les Allemandes prennent leur revanche et s’envolent en demi-finale.

