L’équipe d’Allemagne s’envole pour les USA

C’est parti pour la She Believes Cup ! Aujourd’hui à 12h50, l’équipe d’Allemagne féminine a décollé de l’aéroport de Francfort, direction les États-Unis afin d’y disputer le tournoi annuel de prestige. Les joueuses de Steffi Jones y affronterons le pays hôte le 2 mars (1h du matin HNEC) à Columbus (Ohio), l’Angleterre le 4 mars (21h HNEC) à Harrison (New Jersey) et enfin la France le 7 mars (22h HNEC) à Orlando (Floride).

La délégation allemande, forte de 44 personnes, fera escale à Washington D.C. Elle rejoindra ensuite Columbus où elle entamera la préparation de son match face aux Américaines, premières au classement mondial de la FIFA.

Le tournoi marque le début de l’année 2018 pour l’équipe d’Allemagne. « Ces matchs contre des équipes de top-niveau mondial sont pour nous d’excellents tests avant la reprise des matchs de qualification pour la Coupe du monde, en avril. Nous voulons profiter de ce tournoi pour nous préparer à affronter la République tchèque et la Slovénie. Notre objectif premier est la qualification pour la Coupe du monde en France », a déclaré Steffi Jones.