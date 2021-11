Jonathan Burkardt et les siens ont lourdement chuté face à la Pologne.

L’équipe d’Allemagne Espoirs s’incline face à la Pologne

Première défaite de l’ère Antonio Di Salvo pour l’équipe d’Allemagne Espoirs. Dans leur cinquième match de qualification pour l’Euro, les Allemands se sont inclinés 0-4 à Großaspach face à la Pologne – la faute notamment à une mauvaise entame de match.

Avec douze points au compteur, obtenus lors des quatre premières journées, les hommes d’Antonio Di Salvo conservent cependant leur place de leaders du groupe B, deux points devant les Israéliens et les Polonais (dix points).

Pour leur dernier match de l’année, les Espoirs allemands recevront leurs homologues de Saint-Marin (toujours zéro point inscrit) mardi à Ingolstadt (18h15) pour tenter de décrocher trois nouveaux points dans la course à la qualification. Pour rappel : seule l’équipe terminant première de son groupe obtiendra son ticket pour l’Euro 2023 qui se tiendra en Roumanie et en Géorgie.

Burkardt : « Les dix premières minutes ont été catastrophiques »

« Les dix premières minutes ont été catastrophiques. Tout s’est déroulé comme dans le pire des scénarios », a confié le capitaine Jonathan Burkardt au micro de ProSieben. Le sélectionneur Antonio Di Salvo était également agacé après la rencontre. « Nous avions à peine le sentiment que le match avait réellement débuté que le score était déjà de 3-0. Malgré tout, l’équipe a montré par la suite un bel état d’esprit. Mais il nous a manqué des forces en fin de match. » Pour ne rien arranger, Jean-Manuel Mbom a écopé d’un carton rouge à la 19e minute pour une intervention irrégulière en position de dernier défenseur. Enfin, Kacper Kozlowski a parachevé la victoire des siens grâce à un quatrième but en toute fin de match (90’).

Les Allemands avaient pourtant d’abord pris le match à leur compte dans le brouillard de Großaspach, incitant les Polonais à évoluer en contre. Ces derniers ont su se montrer chirurgicaux dans la finition avec trois buts coup sur coup. A la suite d’une perte de balle d’Erik Shuranov, les Polonais ont trouvé la faille en contre grâce Benedyczak, auteur d’un but plein d’assurance devant Lucas Philipp, le gardien du TSG Hoffenheim. Peu de temps après cette ouverture du score, Benedyczak, l’attaquant de Parme en Serie B italienne, a récidivé avec un second but une nouvelle fois à la conclusion d’une contre-attaque – mais cette fois grâce à une balle piquée devant le gardien. Skoras a porté le score à 3-0 en marquant dans un angle fermé à gauche de la surface après s’être imposé au duel face à Mbom.

Burkardt et les siens inefficaces devant le but

Malgré ce scénario catastrophe, les Allemands ont par la suite fait preuve d’une belle réaction en reprenant le contrôle du jeu et en se créant une multitude d’occasions. Mais la finition n’a malheureusement pas été au rendez-vous. Jonathan Burkardt (31’) puis Angelo Stiller avec un coup franc sur le poteau ont eu la possibilité de réduire le score mais tous deux ont échoué de peu dans leurs tentatives.

Au retour des vestiaires, les hommes de Di Salvo ont continué d’exercer une pression sur le but polonais mais Burkardt (54’), Thiaw (56’) et Keitel (63’) n’ont pas su convertir leurs occasions.