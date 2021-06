Leon Goretzka : « Pour moi, le tournoi peut débuter »

La préparation pour le dernier match de la Mannschaft dans le groupe F de l’EURO 2020 face à la Hongrie (mercredi à 21h00) bat son plein. En conférence de presse ce lundi, les joueurs Leon Goretzka et Marcel Halstenberg ont répondu aux questions. Retrouvez ici leurs principales déclarations.

Leon Goretzka au sujet…

… du match face au Portugal : C’était un premier pas dans la bonne direction. C’était aussi beau de voir l’euphorie que la victoire a provoqué à travers l’Allemagne. Moi nous avons une victoire et une défaite au compteur, et nous voulons maintenant gagner le dernier match.

… de l’ambiance en Allemagne : Dans le stade, chaque spectateur donnait l’impression de chanter trois fois plus fort que d’habitude. On aurait dit que les tribunes étaient pleines. L’ambiance était extraordinaire. Dans le pays aussi, l’euphorie est là, et ça nous fait beaucoup de bien. Après ce que le pays a vécu ces derniers mois, nous sommes très heureux d’avoir à nouveau 82 millions de sélectionneurs, et pas 82 millions de virologues.

…de sa blessure : Quand je suis sorti de l’IRM et que j’ai vu les yeux du médecin, j’ai senti que jouer l’EURO serait difficile. Mais j’ai gardé le moral et on s’est très bien occupé de moi. J’ai beaucoup travaillé et passé de temps pour revenir, et je suis heureux d’y être parvenu. Je me sens très en forme à l’entraînement et en match. Pour moi, le tournoi peut débuter.

… de la composition du milieu de terrain : Avant le match, on entendait dire que nos milieux n’attaquaient pas assez. Puis les deux buts concédés contre le Portugal ont montré qu’on attaquait parfois trop. Mais notre tactique était la même lors des deux matchs. Avec une défense à cinq, on est fondamentalement mieux protégés face aux contres, ce qui est un grand avantage.

… de la Hongrie : Nous sommes de loin dans le groupe le plus difficile, et la Hongrie en fait partie. Cette équipe a réalisé deux matchs remarquables contre deux grands adversaires. Leur défense est difficile à percer. Mais nous sommes surmotivés et notre objectif est de prolonger la dynamique du match contre le Portugal.

Marcel Halstenberg au sujet…

… du match à venir contre la Hongrie : Ce ne sera pas un match facile. La Hongrie est très solide derrière et dangereuse sur coups de pieds arrêtés. Nous voulons gagner et nous qualifier sans devoir penser aux autres groupes. Nous devons jouer avec le but adverse en ligne de mire.

… de ses coéquipiers hongrois au RB Leipzig, Péter Gulácsi et Willi Orban : Les qualités de Péter le rapprochent beaucoup d’un Manuel Neuer. Manu est le meilleur gardien du monde, mais Péter Gulácsi a fait preuve d’une bonne progression ces dernières années. Il est très bon sur sa ligne, il anticipe beaucoup. Nous avons beaucoup discuté du match ensemble à Leipzig avec Péter et Willi, mais nous ne nous sommes pas écrits ces derniers jours. J’ai hâte de les retrouver. C’est toujours spécial d’affronter ses coéquipiers.

… des avantages d’avoir un groupe élargi : On a vu à quel point les premiers matchs étaient intenses. Les blessures sont inévitables, et un groupe élargi est une bonne chose de ce point de vue. Nous sommes tous bien préparés.

… de son « concurrent » au poste de latéral, Robin Gosens : Avec un tel joueur qui joue à gauche et qui décide du sort d’un match, cela devient bien sûr difficile pour moi de m’imposer. Robin a joué un match grandiose contre le Portugal, et sa saison a été spectaculaire. L’important est la réussite de l’équipe, il faut donc avoir les meilleurs sur le terrain, et me mettre en retrait n’est donc pas un problème. [dfb]