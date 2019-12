L'édition 2018/19 du DFB-Pokal en chiffres

Duels inédits, buts éclairs, changements gagnants. Le site DFB.de vous propose de revenir en chiffres sur cette édition 2018/19 de la Coupe d’Allemagne qui s’est achevée samedi dernier avec le sacre du Bayern Munich.

Buts : 247 buts au total ont été marqués lors des 63 matchs de Coupe d’Allemagne (hors séance de tirs au but) ; l’édition la plus prolifique depuis 2003/04 (248 buts). Un total plus élevé de 25 unités par rapport à la saison dernière.

Spectacle assuré : Pour retrouver un score nul et vierge en Coupe d’Allemagne, il faut remonter au 25 octobre 2016 ; deuxième tour lors duquel (après prolongations), ni Würzburg et 1860 Munich, d’une part, ni Francfort et Ingolstadt, d’autre part, n’étaient parvenus à se départager. Ainsi les 149 des rencontres jouées depuis cette date se sont soldées par un but au moins.

Prolongations et tirs au but : 11 des 63 parties de cette édition du DFB-Pokal se sont poursuivies jusqu’en prolongations ; soit deux de plus que lors de la saison 2017/18. De plus, lors de 4 d’entre elles, la décision dut se faire lors d'une séance tirs au but. Ce n’est rien comparé au record de séances de tirs au but (15) établi lors de la saison 2016/2017.

Fairplay : Comparée à la saison précédente, lors de laquelle 14 cartons rouges ont été distribués, cette saison de coupe a fait l’éloge de la discipline avec seulement 6 expulsions recensées. Un total qui n’avait plus été aussi faible depuis 28 ans.

Coaching gagnant : Excepté en finale et en demi-finale, où aucun remplaçant ne s’est illustré en marquant, cette saison de coupe aura vu son lot de changements gagnants. Au total, les super subs auront inscrit 37 buts, soit quatre de plus que l’an dernier. Pour retrouver un chiffre aussi élevé, il faut remonter à la saison 2001/02.

Abonnés : Pour la dixième fois consécutive, le FC Bayern Munich a atteint les demi-finales : un nouveau record dans la compétition. Le record de participation aux huitièmes de finale est lui détenu par Schalke ; les Königsblauen figuraient parmi les 16 derniers prétendants au titre pour la 45e fois de leur histoire.

Voyage voyage : Avant d’arriver en finale, le Bayern s’est défait du Werder Brême, décrochant ainsi en Coupe leur 30e victoire de rang à l’extérieur. Un exploit encore jamais égalé. Son succès 3-2 portait également, en matchs officiels, à 20 sa série de victoires face au club de la Hanse.

Plus lourde défaite : Dès son entrée en lice, le Karlsruher SC s’était incliné 6-0 face à Hanovre, concédant ainsi la plus lourde défaite son histoire dans la compétition.

Plus large victoire : En disposant du BSC Hastedt 11-1 lors du premier tour, le Borussia Mönchengladbach a non seulement enregistré la plus large victoire à l’extérieur de son histoire en Coupe d’Allemagne, mais a également empoché une 8e victoire de rang hors de ses terres dans la compétition : un record pour les Fohlen. Au rang des scores fleuves également, on notera le succès au premier tour 6-0 du SV Sandhausen face à Oberhausen ; première fois que le club de Bade a inscrit autant de buts lors d’une rencontre de Coupe d’Allemagne.

Super sub : Depuis que les données de la compétition sont collectées, soit depuis la saison 2008/09, aucun remplaçant n’avait marqué un doublé aussi rapidement après son entrée que Pierre-Michel Lasogga. 3 minutes et 50 secondes seulement auront suffi à l’attaquant du HSV pour trouver par deux fois le chemin des filets face au TuS Erndtebrück. Mieux encore, ces deux buts ont été inscrits à 77 secondes d’intervalle ; soit le doublé le plus rapide de l’histoire du Dino en Coupe d’Allemagne.

Novice : Lors de ce même match, son coéquipier en club Jan-Fiete Arp est lui devenu le premier joueur né en 2000 à inscrire un but lors d’une rencontre de coupe.

Doublés : Auteur de trois doublés lors de cette édition de la Coupe d’Allemagne, Lasogga est venu titiller le recordman dans cette catégorie, Adnan Kevric, qui en avait lui inscrit 4 sous les couleurs des Stuttgarter Kickers en 1999/2000.

Expulsion express : Lors de la victoire des siens 3-1 face à Aue, le défenseur de Mayence Moussa Niakhaté est devenu le joueur à avoir récolté un carton rouge le plus tôt dans un match de Coupe d’Allemagne ; au bout de 134 secondes seulement.

But le plus rapide : L’attaquant du SSV Ulm Adrian Morina n’aura eu besoin que de 13 secondes pour donner l’avantage à son équipe lors du premier tour face au Fortuna Düsseldorf ; le but le plus rapide jamais enregistré. Un but qui n’aura finalement servi car Ulm s’est par la suite écroulé en encaissant 5 buts.

But le plus tardif : En inscrivant le troisième but lors du succès 3-2 de son équipe le SV Rödinghausen face au Dynamo Dresden, Maximilian Hippe est devenu le joueur à avoir mis le plus de temps à marquer dans un match (après prolongations), 122 minutes et 31 secondes exactement, détrônant ainsi l’ancien détenteur de ce record, Thomas Müller. Le record du but le tardif inscrit dans le temps réglementaire est en revanche détenu par Douglas Santos, buteur lors de la victoire 3-0 du SV Hambourg face SV Wehen Wiesbaden ; le Brésilien a trouvé la faille au bout de 96 minutes et 24 secondes de jeu.

Meilleurs ennemis : Pour la quatrième fois dans l’histoire du Pokal était opposé le VfB Stuttgart au Hansa Rostock, bilan : 4 défaites pour les Stuttgarter.

Bête noire : De ses 12 derniers duels face au Bayern Munich, Ralf Rangnick n’en est jamais sorti victorieux (4 nuls, 8 défaites) ; c’est l’équipe face à laquelle il a connu le plus de défaites (12). Sa dernière victoire face au Rekordmeister, le technicien du 3e de Bundesliga l’a connue de son temps à Gelsenkirchen le 13 mars 2005, il s’était alors imposé 1-0.

Première : Pour le FC Kaiserslautern, l’aventure s’est arrêtée dès le premier tour après une défaite 6-1 à domicile face au TSG Hoffenheim. C’est la première fois que les Roten Teufel connaissent une sortie aussi prématurée en Coupe d’Allemagne devant leur public ; une série désormais bloquée à 13 victoires.

Petits poucets : Pour leur première participation en Coupe d’Allemagne, le BSG Chemie Leipzig, le SV Rödinghausen et SC Weiche Flensburg 08 ont surpris leur monde en se qualifiant pour le second tour. La dernière fois qu’autant de novices (5) avaient disputé au moins deux tours de Pokal était en 1991.

Minimalistes : Lors du premier tour, six équipes se sont imposées par la plus petite des marges (1-0) ; du jamais vu depuis la saison 2001/02.

Vétéran : L’attaquant du Werder Brême Claudio Pizarro, qui a permis aux siens de revenir à 2-2 en huitièmes de finale face au Borussia Dortmund à la 108e minute, est devenu à 40 ans, 4 mois et 2 jours, le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de la compétition. Devançant le Péruvien de 25 jours, le récemment disparu Manfred Burgsmüller, buteur lors de la défaite 3-2 du Werder Brême en finale face à Kaiserslautern en 1990.

Forceps : En disposant de Dortmund, le Werder s’est qualifié pour la 9e fois de son histoire après une séance de tirs au but. Seule équipe à avoir fait mieux : le Bayern Munich (11).

Pluie de buts : Il n’y avait jamais eu autant de buts dans un quart de finale de Coupe d’Allemagne que lors du succès cette année 5-4 du Bayern face à Heidenheim. Les pensionnaires de 2nde division qui ont par ailleurs connu le match le plus prolifique de leur histoire depuis leur apparition dans le monde professionnel.

Porte-bonheur : À chaque fois que Thomas Müller trouve le chemin des filets en Coupe d'Allemagne, le Bayern se qualifie ; ce qui est arrivé à 21 reprises, un record. Le champion du monde 2014 est également devenu le premier joueur à disputer pour la dixième fois de sa carrière une demi-finale de Pokal.

Juste : Avant d’arriver en finale, les Bavarois n’ont connu que des succès par un but d’écart. La dernière équipe à avoir réalisé un tel parcours était Schalke lors de la saison 2010/11 ; les Schalker qui ont par la suite lâché les chevaux en finale en s’imposant 5-0 face à Duisbourg.

International : Grâce à son doublé en finale, Robert Lewandowski (33 buts) a détrôné Claudio Pizarro (32) au rang des meilleurs buteurs étrangers dans l’histoire de la compétition. Avec 7 buts au compteur au terme de cette édition 2018/19 de la Coupe d’Allemagne, le Polonais s’est vu décerner pour la troisième année consécutive le titre de soulier d’or de la compétition.

Meister : Après avoir guidé le Bayern vers son 19e sacre en Coupe d’Allemagne, Nico Kovac a réalisé un exploit encore jamais accompli auparavant ; celui de décrocher le doublé à deux reprises, à la fois en tant que joueur puis entraîneur.

[dfb]