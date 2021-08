Le tribunal du sport donne raison à Münster

Le tribunal du sport de la DFB a accepté la réserve du SC Preußen Münster concernant le match de DFB-Pokal du 8 août 2021 l’opposant au VfL Wolfsburg, initialement perdu 3-1 en prolongation. Le résultat a été annulé et une victoire 2-0 a été accordée au SC Preußen Münster.

Le VfL Wolfsburg a effectué six remplacements au cours de la rencontre, alors que le règlement l’autorisait à en réaliser cinq au maximum.

Le vice-président du tribunal du sport de la DFB, Stephan Oberholz, a déclaré ce qui suit au sujet du verdict : « Les clubs sont eux-mêmes responsables des remplacements pendant un match. L'un de leurs devoirs fondamentaux est de s'informer sur les possibilités de remplacement et d'agir en conséquence. Le VfL Woflsburg n’a pas respecté cette obligation et a donc commis l'erreur imprudente et évitable d'effectuer un sixième remplacement. Le club ne peut pas faire appel à des circonstances atténuantes en rejetant la faute sur les arbitres. La question de savoir si le quatrième officiel a donné des conseils incorrects ou fourni des informations inexactes lors du processus de remplacement peut rester ouverte. Même si de telles informations ont été données, la responsabilité de l'erreur centrale et initiale incombe au club, rendant ainsi toute notion de responsabilité partagée avec l'équipe d'officiels totalement superflue. »

Un appel contre le verdict peut être soumis au tribunal du sport de la DFB dans les 24 heures.