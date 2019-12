Le Sénégal bat la Pologne

Robert Lewandowski et son équipe font une mauvaise entame de tournoi en s’inclinant sur un score de 2-1 contre le Sénégal. Les deux premiers buts ont été marqué par Thiago Cionek (37e min., contre son camp) et M’Baye Niang (60e min.). Grzegorz Krychowiak (86e min.) marque le dernier but qui ne fait qu’adoucir le résultat. La victoire sénégalaise est le premier succès africain lors de cette Coupe du Monde en Russie.

Les prochains matchs du groupe H auront lieu dimanche. À 17h, le Japon affrontera le Sénégal et à 20h, la Pologne jouera contre la Colombie.