Le SC Fribourg recrute l’internationale U20 Sanders

L’internationale U20 Stefanie Sanders retrouvera la Bundesliga féminine avec le SC Fribourg qu’elle rejoindra le 1er janvier 2019. L'attaquante de 19 ans évolue actuellement aux Knights d’UCF dans la ville d’Orlando, en Floride (États-Unis). « Je souhaite à nouveau jouer au football en Allemagne et vois le Sport-Club comme une excellente opportunité de jouer dans une équipe de haut niveau qui travaille beaucoup avec de jeunes joueurs », explique Sanders. « Je veux progresser à Fribourg et aider l'équipe à retrouver l’Europe. »

L'entraîneur du SC Jens Scheuer attend également avec impatience l’arrivée de sa nouvelle attaquante : « Stefanie Sanders nous avait déjà plus il y a deux ans lors des matchs contre le Werder Brême. Nous avons été immédiatement enthousiasmés par ses capacités. Elle apportera des qualités que nous n’avons pas jusqu’à présent dans notre effectif. C’est une attaquante très forte dans la finition et qui apporte beaucoup de dynamisme. Je suis content qu'elle nous ait choisis malgré d'autres offres. Nous aurions bien sûr aimé l'avoir avec nous dès le début de la prochaine saison mais il faut parfois faire des compromis pour obtenir une joueuse de sa classe. »

Sanders est jusqu’à présent passée par toutes les catégories de jeunes de la sélection allemande et avait rejoint les États-Unis à l'été 2017 en provenance du Werder Brême. Elle avait déjà inscrit 24 buts en 40 matchs de compétition pour le Werder en Bundesliga, Bundesliga 2 et en Coupe d’Allemagne. Sanders compte actuellement huit sélections et trois buts avec les U20.

[dfb]