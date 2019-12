Le Real renverse le PSG

Le Real Madrid de Toni Kroos a pris une option sur la qualification en quart de finale de la Ligue des champions. Opposés au Paris Saint-Germain dans leur stade Santiago Bernabéu de Madrid, les Merengue ont répondu trois fois à l’ouverture du score d’Adrien Rabiot (33e) : Cristiano Ronaldo (45e s.p./83e) et Marcelo (86e) ont trouvé la faille face à un Paris Saint-Germain de plus en plus fébrile en fin de match. D'abord maladroit, Cristiano Ronaldo a égalisé juste avant la pause sur un penalty provoqué par Toni Kroos.

Kroos a réalisé une performance remarquable au milieu du terrain, avec un taux de passes réussies une fois encore proche des 100%. Côté Parisien, Julian Draxler est entré en jeu à cinq minutes de la fin du temps réglementaire ; Kevin Trapp est resté sur le banc des remplaçants.

Le huitième de finale retour entre les deux équipes se déroulera le mardi 6 mars.