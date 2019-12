Le programme de la semaine

Suite et fin cette semaine des 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions avec notamment la rencontre entre le Bayern Munich et les Turcs de Besiktas mardi à 20h45. Le RB Leipzig et le Borussia Dortmund disputeront quant à eux leurs 1/16e de finale retour de Ligue Europa jeudi soir face à leurs adversaires italiens du Napoli et de l'Atalanta Bergame.

MARDI :

Ligue des champions 1/8e de finale aller : Chelsea - FC Barcelone (20h45)

Ligue des Champions 1/8e de finale aller : Bayern Munich - Besiktas Istanbul (20h45)

MERCREDI :

Ligue des Champions 1/8e de finale aller : Chakhtar Donetsk – AS Rome (20h45)

Ligue des Champions 1/8 de finale aller : FC Seville - Manchester United (20h45)

JEUDI :

Ligue Europa 1/16e de finale retour : RB Leipzig – Naples (19h)

Ligue Europa 1/16e de finale retour : Atalanta Bergame - Borussia Dortmund (21h05)

SAMEDI :

Allianz-Bundesliga féminine : SC Freiburg - Bayern Munich (14h)

Bundesliga: Le Multiplex (15h30)

Premier League : Liverpool - West Ham United (16h)

La Liga : Real Madrid - Deportivo Alaves (16h15)

Allianz-Bundesliga féminine : FFC Francfort - Hoffenheim (16h30)

Bundesliga: Werder Brême - Hambourg (18h30)

La Liga: FC Barcelone - Girona (20h45)

DIMANCHE :

Eredivisie : Ajax Amsterdam - ADO La Haye (12h30)

Premier League: Manchester United - Chelsea (15h05)

Bundesliga : Bayer Leverkusen - Schalke 04 (15h30)

Carabao Cup : Arsenal - Manchester City (17h30)

Serie A : Juventus Turin - Atalanta Bergame (18h)

Bundesliga : RB Leipzig – FC Cologne (18h)

Ligue 1 : Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille (21h)

