Le programme de Hansi Flick avant octobre

Trois victoires en trois matchs, 12 buts marqués et aucun concédé : après des débuts parfaits à la tête de l’équipe d’Allemagne au début du mois de septembre, Hansi Flick se prépare activement aux prochaines échéances. Les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 se poursuivront dès le mois prochain : leader du groupe J, la Mannschaft affrontera la Roumanie le 8 octobre à Hambourg, puis ira défier la Macédoine du Nord trois jours plus tard. Le sélectionneur annoncera le 1er octobre son groupe pour ces deux rencontres.

Une liste que Flick et son équipe d’entraîneurs prépareront en assistant à un bon nombre de matchs depuis les tribunes. Ce jeudi, l’ancien entraîneur du Bayern Munich sera sur place à Francfort pour la rencontre d’UEFA Europa League entre l’Eintracht et Fenerbahce Istanbul. Cette semaine, il assistera également aux matchs de Bundesliga entre le 1. FC Cologne et le RB Leipzig, et entre le VfB Stuttgart et le Bayer Leverkusen.

Séminaire et Angleterre

Après un atelier pour entraîneurs organisé lundi et mardi à Francfort, Hansi Flick et son assistant Danny Röhl se rendront en Angleterre. Au programme sont une visite des installations du FC Chelsea, ainsi que plusieurs matchs de Premier League : Chelsea-Manchester City et Brentford-Liverpool le 25 septembre, puis Arsenal-Tottenham le 26 septembre.

Les derniers matchs auxquels assistera le sélectionneur avant l’annonce de son groupe seront les duels de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Sporting Portugal, et entre le Bayern Munich et le Dynamo Kiev.

[dfb]