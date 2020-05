Le plan de la DFB pour un football durable

La Bundesliga est de retour sur le terrain, la FLYERALARM Women's Bundesliga et la 3e division doivent suivre dès que possible et les joueurs de football amateurs sont également autorisés à s'entraîner à nouveau en petits groupes, sous certaines conditions. « Le football, comme le reste de la société, revient lentement vers certaine forme de normalité. Mais les effets de la pandémie de vont nous occuper pendant encore des années. C'est pourquoi il ne s'agit plus seulement d'attendre et de voir, mais de tirer les leçons de cette crise et de préparer l’avenir et la restructuration du football en Allemagne », a déclaré le président de la DFB, Fritz Keller.

Après tout, les dernières semaines ont une fois de plus montré clairement qu'une telle crise ne peut être surmontée que grâce à la cohésion, la considération, la solidarité et la confiance entre les différents acteurs. « Des valeurs qui ont toujours été celles du football. C'est pourquoi le monde du football s’est engagé dès le début de la crie, à travers les initiatives des clubs et des groupes de supporters », a ajouté le président de la fédération. « Cela montre clairement que le football est bien plus qu'un simple jeu qui dure 90 minutes sur un terrain. Il représente des millions de fans, de joueurs actifs et de bénévoles. Il enrichit notre société ».

« Se rapprocher des citoyens »

Les valeurs fondamentales qui sont vécues dans les quelque 25 000 clubs en Allemagne avec leurs sept millions de membres doivent cependant être reconsidérées par l'ensemble de la communauté du football, même au sommet, afin de se rapprocher de la population. La crise actuelle a mis en lumière des problèmes qui autrefois étaient éclipsés par les chiffres toujours plus vertigineux . Les discussions sur la commercialisation, les salaires et les frais de transfert, mais aussi certains événements dans les fédérations de football autour de l'attribution des Coupes du monde ont contribué à troubler l’image du football.

Keller : « Il ne s'agit pas d’accuser certains en particulier. Nous devons faire notre autocritique, nous remettre en question et analyser, en regardant le fonctionnement de la DFB de l'extérieur, ce que nous avons fait de mal dans le passé afin d'apprendre de nos erreurs. Car la crise offre aujourd'hui l'opportunité de regarder vers l'avenir et de repositionner le football afin de le préserver pour les générations futures. » C'est pourquoi le président de la DFB a élaboré un plan en 5 points pour plus de durabilité dans le football, comme base de travail et de discussion, afin que tous les acteurs puissent jouer un rôle actif et contribuer à améliorer le jeu.

« Nous organiserons un championnat d’Europe dans notre pays en 2024. Il s'agit d'un point fixe que nous pouvons envisager avec espoir. Nous avons fait une promesse dans notre candidature : Ce tournoi sera un symbole de développement durable. Pour moi, cela ne s'applique pas seulement à ce tournoi mais à toute notre fédération, pour l’avenir du football. »

Le plan en 5 points

Nous luttons contre un virus dangereux. En tant que membre de la société, je considère que le football a la responsabilité de contribuer de manière positive : Des tests préventifs et à grande échelle pourraient contribuer à contenir le virus jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. De cette manière, nous pouvons prendre de nouvelles mesures en vue d'un déconfinement progressif sans risquer une deuxième vague d'infection. Si la politique et la science se prononcent en faveur des tests préventifs, le football apportera sa contribution au succès de cette mesure : par son pouvoir fédérateur, sa popularité, sa logistique et ses infrastructures, mais surtout par ses sept millions de membres et ses quelque 25 000 clubs. J'ai déjà discuté de ces offres avec des représentants politiques.

Nous devons également rapprocher le football professionnel des citoyens. Nous devons réfléchir à un plafond salarial. Afin de discuter d'une réforme du fair-play financier pour le football dans son ensemble, je serai en contact avec mes collègues au niveau national et international ainsi qu'avec le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. Le résultat final doit être un règlement conforme au droit européen, qui s'applique également à la Grande-Bretagne.

Les commissions pour les agents de joueurs et les sommes énormes consacrées aux transferts irritent de plus en plus la société et l'éloignent de notre sport bien-aimé. Le football dans son ensemble est appelé à apporter enfin des réponses satisfaisantes à ces problèmes.

Les questions nombreuses et variées de la durabilité - sur le plan économique, écologique et social - doivent se voir accorder une plus grande priorité dans le football qu'elles ne l'ont été par le passé. Une bonne gouvernance d'entreprise signifie notamment qu'il faut penser à long terme et non pas seulement à la saison à venir. En collaboration avec nos organisations membres et les clubs professionnels, nous devons élaborer des normes de durabilité contraignantes qui seront ensuite également prises en compte dans l'octroi des licences. Avec les villes, les municipalités et nos partenaires, nous voulons soutenir l'initiative de l'UE pour une Europe 2050 climatiquement neutre. L'EURO 2024 en Allemagne sera une étape particulièrement importante dans ce processus.

J'aimerais soutenir davantage les bénévoles qui s’engagent au quotidien dans nos clubs. Nous devons améliorer les conditions dans lesquelles ces héros et héroïnes de tous les jours consacrent leur temps libre. La numérisation est un mot-clé important dans ce domaine. Nous devons également veiller à ce que les infrastructures du football et du sport soient viable à long terme, ce qui implique de permettre aux clubs de constituer des réserves de trésorerie pour l'avenir.

Je voudrais coordonner toutes les mesures mentionnées avec les personnes qui sont concernées par celles-ci. À cette fin, j'entamerai un vaste dialogue pour une plus grande durabilité du football. J'inviterai tous ceux qui aiment le football, en portent la responsabilité ou sont concernés par ce sport - nos associations, clubs, supporters, partenaires, ONG, politiques, scientifiques et entrepreneurs - à participer activement à ce dialogue sur un pied d'égalité. Le renforcement du dialogue avec les supporters dans cette optique est particulièrement important pour moi.

[dfb]