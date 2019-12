Le nouveau maillot de la Mannschaft : une tunique verte remplie d'histoire

L’équipementier Adidas et la Fédération allemande de football (DFB) ont dévoilé aujourd’hui le nouveau maillot extérieur que portera la Mannschaft lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ce maillot vert reprend le design du légendaire jersey avec lequel la Mannschaft s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 1990 en écartant l’Angleterre lors d’une mémorable séance de tirs au but. La Mannschaft s’était ensuite adjugé le titre mondial en finale face à l’Argentine.

« Nos couleurs à domicile resteront toujours le blanc et le noir mais lorsque nous jouons à l’extérieur nous ne voulons pas passer inaperçu. » a réagi Julian Draxler à propos de la nouvelle tunique de la Mannschaft. Le motif en losanges, présent sur le maillot domicile sous la forme d’une bande horizontale au niveau du torse, a été cette fois multiplié pour le maillot extérieur qui se compose de nombreux losanges sur le devant mais également sur les manches et au niveau du col. Ce design s’inscrit dans la devise «de l’authenticité vers la progression », chère à Adidas dans son développement de produits destinés au football. Le vert et le blanc sont également présents dans le col sur l’inscription «Die Mannschaft ». Ce maillot sera complété d’un short blanc et de chaussettes vertes. Les gardiens de but de la Mannschaft évolueront quant à eux dans des tenues bleues.

Les joueurs de la Mannschaft arboreront leur nouvelle tunique pour la première fois à l’occasion du match amical face à l’Espagne vendredi à l’ESPRIT-Arena de Düsseldorf (20h45). Le maillot est d’ores et déjà disponible sur le fanshop de la DFB, ainsi que sur adidas.de/Deutschland. Il sera ensuite disponible dans le commerce à partir du 27 mars. (Hommes : 89,95 Euros, femmes : 79,95 Euro , enfants : 69,95 Euro)