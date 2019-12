Le Mexique s’impose face à l’Écosse en match de préparation

Le premier adversaire de la Mannschaft lors de la prochaine Coupe du Monde (17 juin) a remporté hier soir son avant-dernier match de préparation face à l’Écosse. L’équipe du sélectionneur Juan Carlos Osorio s’est imposée 1-0 face aux Écossais. Carlos Salcedo, récent vainqueur de la Coupe d’Allemagne avec l’Eintracht Francfort a débuté cette rencontre en tant que titulaire. Le seul but du match a quant à lui été inscrit par Giovani dos Santos à la 13ème minute. Marco Fabian, coéquipier de Carlos Salcedo en sélection comme en club, est entré en jeu au cours de la deuxième mi-temps, contrairement à Javier Hernandez. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen a été préservé par son sélectionneur.

Les Mexicains ont largement dominé cette rencontre face à des Écossais non-qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Comme lors de leur match nul 0-0 face au Pays de Galles quelques jours plus tôt, les Mexicains ont une nouvelle fois fait preuve d’un manque de réalisme et d’efficacité dans la concrétisation des occasions de but. Le 9 juin prochain, le Mexique effectuera un dernier match de préparation face au Danemark. Ce duel face à une nation qualifiée pour le Mondial russe fera office de répétition générale pour les coéquipiers de Carlos Salcedo et Javier Hernandez qui défieront ensuite l'Allemagne, la Corée du sud et la Suède dans le groupe F de cette Coupe du Monde 2018.